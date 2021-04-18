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    Adana Demir gümbür gümbür | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    TFF 1.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta 2. sıradaki evinde lider Giresunspor'u 3-0 yendi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Adana Demir gümbür gümbür
    TFF 1.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta 2. sıradaki evinde lider Giresunspor'u 3-0 yendi. Mavi Şimşekler yolundaki ciddi bir virajı kayıpsız geçti. Demir'in gollerini Ezeh, Sinan ve Hasan kaydetti.

    JUDODA ALTIN MADALYA
    Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı. Vedat, finalde Belçikalı 'yi yenerek Avrupa Şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı

    LİGDE 1 MAÇ DAHA VAR
    Süper     Lig'in 35. haftasında Başakşehir- Fenerbahçe maçı dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'da Gaziantep FK, evinde 'yı ağırlayacak. Maçta düdük çalacak.

    NADAL VEDA ETTİ
    Dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael Nadal, Monte Carlo Tenis Turnuvası çeyrek finalinde Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi. Rublev maçı 6-2, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazandı.




    HAKAN ÇALHANOĞLU PSG'NİN MARKAJINDA!
    İtalyan medyası, Milan ile sözleşme uzatma konusunda sorunlar yaşayan Hakan Çalhanoğlu için Paris Saint-Germain'in devreye girdiğini yazdı… Fransız ekibinin dışında Manchester United, Juventus ve İnter de 27 yaşındaki yıldızın peşinde.



    TURGUTREİS'TE ZAFER BELÇİKALI PHİLİPSEN'İN
    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Turgutreis etabını Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı ilk sırada bitirdi.

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