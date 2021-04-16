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    • 16.04.2021 15:09
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    SON DAKİKA: Fatih Karagümrüklü Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi: İki taraf için de hayırlısı olsun

    Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda şampiyonluk yarışının sorulması üzerine, "Yani şu an Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama benim gönlüm Galatasaray'dan yana." ifadelerini kullandığı için kadro dışı bırakılmıştı.

    AA
    Süper Lig'de flaş ayrılık! Karşılıklı feshedildi

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

    29 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda şampiyonluk yarışının sorulması üzerine, "Yani şu an Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama benim gönlüm Galatasaray'dan yana." ifadelerini kullandığı için kadro dışı bırakılmıştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fatih Karagümrüklü Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi: İki taraf için de hayırlısı olsun