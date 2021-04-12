Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh

KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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YENİ MALATYA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Son olarak Fenerbahçe ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor. Malatya ekibi son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla Hatayspor'a karşı aldı.