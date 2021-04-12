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    • 12.04.2021 16:27
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. , sahasında 'u konuk ediyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

    Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. hafta maçında ile , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

    KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh

    KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    YENİ MALATYA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Son olarak Fenerbahçe ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor. Malatya ekibi son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla Hatayspor'a karşı aldı.

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