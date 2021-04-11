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    • Spor
    • 11.04.2021 Gazete
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    ’dan maçı öncesi oyuncularına uyarılar: i kadar zor geçecek

     Teknik Direktörü bugün karşılaşacakları maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.

    Derbi kadar zor geçecek

    Beşiktaş Teknik Direktörü bugün karşılaşacakları maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.

    MAÇ BOYUNCA DİKKATLİ OLMALIYIZ
    Sergen Yalçın, en az bir i maçı kadar zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "90 dakika boyunca dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

    SİZE OLAN GÜVENİM SONSUZ
    Başarılı hoca, "Kazandıkça şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin psikolojisi bozulacak. Size güvenim sonsuz" diye konuştu

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    Haberler Spor Sergen Yalçın’dan Erzurumspor maçı öncesi oyuncularına uyarılar: Derbi kadar zor geçecek