Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugün karşılaşacakları Erzurumspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.

MAÇ BOYUNCA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Sergen Yalçın, en az bir derbi maçı kadar zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "90 dakika boyunca dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

SİZE OLAN GÜVENİM SONSUZ

Başarılı hoca, "Kazandıkça şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin psikolojisi bozulacak. Size güvenim sonsuz" diye konuştu