Kayserispor - Antalyaspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Muğdat, Luckassen

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Veysel, Bünyamin, Kudriashov, Nuri, Doğukan, Amilton, Sidney Sam, Podolski

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.