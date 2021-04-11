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    • Spor
    • 11.04.2021 16:02
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    • 11.04.2021 16:02
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    Kayserispor - Antalyaspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'in 34. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kayserispor kümede kalmak, Antalyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyeti hedefliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Kayserispor - Antalyaspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, , Attamah, Aziz, , Avramovski, , P. Henrique, Muğdat, Luckassen

    Antalyaspor: , Eren, , , , Kudriashov, , , , , Podolski

    KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Kayserispor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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