Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz mi? El Clasico saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Tüm dünyada merakla takip edilen İspanya'nın dev derbisi Real Madrid Barcelona maçını izlemek isteyen futbol severler El Clasico hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Valverde, Modric, Kroos; Vinicius, Benzema
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Lenglet, Dest, Busquets, De Jong Pedri, Alba, Messi, Dembele
REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid'in ev sahipliğinde Alfredo di Stefano Stadı'nda yapılacak 30. hafta karşılaşması, bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.
GÖZLER MESSİ'DE
El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor.
Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.
Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.