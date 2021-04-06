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    • Spor
    • 06.04.2021 Gazete
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    Galatasaray'a hodri meydan! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

     yöneticisi Selahattin Baki, "G.Saray'a dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok. Ben bir kez daha hodri meydan diyorum, çıkalım, konuşalım" dedi. İki kulüp, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili gerilim yaşıyor.

    Galatasaray'a hodri meydan!

    Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "G.Saray'a dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok. Ben bir kez daha hodri meydan diyorum, çıkalım, konuşalım" dedi. İki kulüp, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili gerilim yaşıyor.

    KOMŞU'DAN JABA İDDİASI
    Yunan medyasından flaş transfer iddiası... Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, PAOK'ta kadro dışı kalan sağ kanat Leo Jaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

    ALTAY 3 GOLLE TİMSAH'I YIKTI
    TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Altay deplasmanda 3-1 Bursaspor'u yenerek üçüncü sıraya tırmandı. Konuk ekip Paixao, Erhan ve Aykut'un (k.k) golleriyle kazanıren, Bursaspor'a Batuhan'ın tek golü puan için yeterli olmadı.

        YENİ SÖZLEŞMELER DONDURULDU!
        Yaşanan puan kayıpları sonrasında yönetimden flaş bir hamle geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in bazı futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar dondurma kararı aldığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar bir süredir Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşüyordu. Sezon sonunda bu futbolcularla ilgili kesin karar verilecek.

        SARAY'DA 'MÜDÜR' TARTIŞMASI
        Galatasaray         Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'in 1969 öncesi şampiyonlukların sayılmasına yönelik açıklamaları ortalığı karıştırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Engin'e büyük tepki gösderirken kulüpten de, "Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın düzeltilmesini bekliyoruz. Engin'i derhal isifaya davet ediyoruz" açıklaması geldi. Fenerbahçeli taraftarlar ise Engin'e büyük bir destek verdi.

        MUHAMMED ÖZBEK RUSYA'DA ALTINI KAPTI
        Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek fırtınası esti... Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan sporcumuz Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti... Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu...

            ECZACIBAŞI F.BAHÇE'Yİ YENEREK SERİYİ EŞİTLEDİ
            Misli. com Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 yenerek seride durumu eşitledi: 1-1... Vakıfbank ise THY'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

            GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZE KARAGÜMRÜK-HATAYSPOR
            Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Günün bir diğer maçında ise Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 16.00'da.

            FIRTINA KAYSERİ ÖNÜNDE
            Sivas deplasmanında iki puan bırakarak fırsat tepen Trabzonspor bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bordo-Mavilililer'de sakatlığı süren Berat ile cezalı Edgar Ie ve Abdülkadir Parmak forma giyemeyecek.

                BU KEZ HATA YAPMAYALIM
                Rakiplerin yaptığı puan kayıpları Trabzonspor'un zirve iştahını kabarttı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın dün yaptığı toplantıda futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak sezonu çok farklı bir yerde bitirebiliriz. Bu fırsatı geri çevirmeyelim. Artık hata istemiyorum" dediği öğrenildi.
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                Haberler Spor Galatasaray'a hodri meydan! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)