Galatasaray'a hodri meydan! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "G.Saray'a dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok. Ben bir kez daha hodri meydan diyorum, çıkalım, konuşalım" dedi. İki kulüp, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili gerilim yaşıyor.
KOMŞU'DAN JABA İDDİASI
Yunan medyasından flaş transfer iddiası... Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, PAOK'ta kadro dışı kalan sağ kanat Leo Jaba'yı kadrosuna katmak istiyor.
ALTAY 3 GOLLE TİMSAH'I YIKTI
TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Altay deplasmanda 3-1 Bursaspor'u yenerek üçüncü sıraya tırmandı. Konuk ekip Paixao, Erhan ve Aykut'un (k.k) golleriyle kazanıren, Bursaspor'a Batuhan'ın tek golü puan için yeterli olmadı.