Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile Kosova karşı karşıya geldi. İspanya, sahasında Kosova'yı 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

İSPANYOL KANALININ SAYGISIZLIĞI

Mücadeleye İspanyolların yapdığı saygısızlık damga vurdu.

İspanyol hükümetinin Kosova'yı tanımaması nedeniyle İspanyol rejisi Kosova'nın takım kısaltmasını küçük harfle yazdı.

Bu skandala sosyal medyada büyük tepki yağdı.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ YAŞANMIŞTI

Maçtan bir gün önce Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında da bir isim krizi yaşanmıştı.

Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmaması gerginlik yaratmıştı. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarda bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN