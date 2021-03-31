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    • 01.04.2021 01:21
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    - maçında l kanalından büyük saygısızlık!

    Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda ile karşı karşıya geldi. l kanalı, İspanya hükümetinin Kosova’yı tanımadığından dolayı Kosova'nın takım kısaltmasını küçük harflerle yazdı.

    İspanyol kanalından saygısızlık!

    Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. İspanya, sahasında Kosova'yı 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

    İSPANYOL KANALININ SAYGISIZLIĞI
    Mücadeleye lların yapdığı saygısızlık damga vurdu.

    İspanyol hükümetinin Kosova'yı tanımaması nedeniyle İspanyol rejisi Kosova'nın takım kısaltmasını küçük harfle yazdı.

    Bu skandala sosyal medyada büyük tepki yağdı.

    MAÇ ÖNCESİ KRİZ YAŞANMIŞTI
    Maçtan bir gün önce Direktörü 'in de yer aldığı basın toplantısında da bir isim krizi yaşanmıştı.

    ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmaması gerginlik yaratmıştı. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarda bulunmuştu.

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    Haberler Spor İspanya - Kosova maçında İspanyol kanalından büyük saygısızlık!