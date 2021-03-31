Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2021 22:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2021 22:04
    ABONE OL

    'tan MHK'ya tepkisi!

    , 'in 32. haftasında ile deplasmanda oynayacakları maça atanan hakem ile ilgili açıklama yaptı. MHK'ya tepki gösteren Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. ’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş'tan MHK'ya tepki

    'in 32. haftasında ile deplasmanda oynayacakları maça 'in atanmasına tepki gösterdi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Meler'in milli takım arası öncesinde ile oynanan derbi maçı da yönettiği hatırlatılarak, "Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz." denildi.

    SERGEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş'tan MHK'ya Halil Umut Meler tepkisi!