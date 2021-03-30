



Ozan için şimdi de dünya devi devreye girdi.



"İNGİLTERE PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM" DEMİŞTİ

Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Ozan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var.



Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek.



Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig… Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuşmuştu.