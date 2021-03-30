Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Norveç maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Ozan için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan için İngiliz ekipleri sıraya girdi.
Crystal Palace'ın yakın takibinde olan milli futbolcu için daha sonra Leicester City iddiaları gündeme gelmişti.
Ozan için şimdi de dünya devi devreye girdi.
"İNGİLTERE PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM" DEMİŞTİ
Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Ozan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var.
Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek.
Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig… Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuşmuştu.