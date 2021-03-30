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    • 30.03.2021 18:55
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    için devreye girdi: İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli

    Fenerbahçe'nin ve 'ın yıldız oyuncusu , sergilediği başarılı performans ile dev kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Talipleri gün geçtikçe artan Ozan Tufan için son olarak ekiplerinden devreye girdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için 13 milyon Sterlin (15 milyon Euro) istediği iddia edildi.

    Ozan Tufan için dünya devi devrede!

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Norveç maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Ozan için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.



    Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan için İngiliz ekipleri sıraya girdi.

    Crystal Palace'ın yakın takibinde olan milli futbolcu için daha sonra Leicester City iddiaları gündeme gelmişti.



    Ozan için şimdi de dünya devi devreye girdi.

    "İNGİLTERE PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM" DEMİŞTİ
    Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Ozan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var.

    Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek.

    Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig… Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuşmuştu.



        LIVERPOOL ONUN İÇİN DEVREYE GİRDİ
        Başarılı performansıyla Crystal Palace ve Leicester City'nin transfer listesine giren Ozan Tufan için Liverpool'da devreye girdi.

        The Sun'ın haberine göre Jürgen Klopp'un Ozan'ı izlemek için heyet gönderdiği yazıldı.



        OZAN TUFAN İÇİN SERVET
        Haberde Fenerbahçe Ozan Tufan için 13 milyon Sterlin (15 milyon Euro) istediğini yazdı.

        Ayrıca haberde Liverpool'un ilk kez Ozan için devreye girmediğini 5 yıl önce de milli futbolcuyu transfer etmek istedikleri iddia edildi.

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