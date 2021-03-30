A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2'lik ve Norveç'i 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Dünya Kupası yolunda önümüzdeki karşılaşmayı da kazanıp yoluna devam etmek istiyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Norveç maçı sonrası Letonya ile mücadele edecek. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 30 Mart Salı yani yarın saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
TÜRKİYE 589. MAÇINA ÇIKIYOR
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde yaptığı 588 müsabakada 224 galibiyet aldı, 224 kez yenildi
A Milli Futbol Takımı, Letonya ile yarın yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 782 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 588 karşılaşmanın 507'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 588 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.