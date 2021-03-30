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    • 30.03.2021 13:17
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    • 30.03.2021 13:17
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    Inter yeni logosunu tanıttı! Dikkat çeken detay

    Avrupa'nın en köklü ekiplerinden Inter, logosunu değiştirme kararı aldı. İtalyan ekibi yeni logosunu 2021-22 sezonundan itibaren kullanacağını duyurdu. Logoda Internazionale Milano'nun baş harfleri yer aldı.

    Inter yeni logosunu tanıttı! Dikkat çeken detay

    takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. İtalyan ekibi, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanacak. Son dönemde logo değişimi yapan kulüplere İtalyan ekibi Inter de katıldı. Kulübün resmi net sitesinden yapılan açıklamada, yeni logo duyuruldu. Mavi, siyah ve beyaz renklerin bulunduğu logoda Internazionale Milano'nun baş harfleri iç içe şekilde yer aldı. Inter, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanmaya başlayacak.

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    Haberler Spor Inter yeni logosunu tanıttı! Dikkat çeken detay