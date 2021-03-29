



"AVRUPA'DAN KULÜPLERLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Ozan Tufan'ın menajeri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı liglerden birçok takımın Ozan'ı takip ettiği gerçeği bir sır değil. Avrupa'dan kulüplerle iletişim halindeyiz ancak henüz mart ayındayız, gelecek adına konuşmak için çok erken. Biraz daha bekleyelim, sezon sonunda kararımızı netleştiririz." dedi.