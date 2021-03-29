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    • 29.03.2021 17:39
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    li 'ın menajerinden transfer açıklaması: "'dan kulüplerle iletişim halindeyiz"

    'nin ve 'ın yıldız oyuncusu , ve maçlarındaki performansıyla büyük beğeni toplarken, kulüplerinin de radarına girdi. Euro-Football'a açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın menajeri , yıldız oyuncuyu isteyen kulüplerin olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Cenikli, "Avrupa'dan kulüplerle iletişim halindeyiz ancak henüz mart ayındayız, gelecek adına konuşmak için çok erken" dedi.

    Ozan Tufan'ın menajeri açıkladı! Transfer...

    Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan için günden güne transfer spekülasyonları ortaya çıkarken, oyuncunun menajeri Utku Cenikli, konu ile ilgili Rus basınına konuştu.



    Rus medyasının kendisine sorduğu Spartak Moskova sorusuna cevap veren Cenikli, bu ilgiyi doğrular nitelikte cevap verdi.



    "AVRUPA'DAN KULÜPLERLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
    Ozan Tufan'ın menajeri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı liglerden birçok takımın Ozan'ı takip ettiği gerçeği bir sır değil. Avrupa'dan kulüplerle iletişim halindeyiz ancak henüz mart ayındayız, gelecek adına konuşmak için çok erken. Biraz daha bekleyelim, sezon sonunda kararımızı netleştiririz." dedi.



        11 GOLE KATKI SAĞLADI
        Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 müsabakada rol alırken 5 gol 6 asist üretmişti.

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