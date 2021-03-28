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    • 28.03.2021 16:52
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    Son dakika: 'den Türkiye- maçı öncesi seyirci kararı

    Son dakika haberleri... , maçına 'nın yüzde 15 kapasitesinde seyirci alınacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

    TFF'den Letonya maçı öncesi seyirci kararı

    , A Milli Futbol Takımımız'ın ile 'nda oynayacağı maça yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı.

    'den yapılan açıklamada "30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır." sözleri kullanıldı.

    76.761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11.514 taraftar seyredecek.

    HES KODU ZORUNLU OLACAK
    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

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    Haberler Spor Son dakika: TFF'den Türkiye-Letonya maçı öncesi seyirci kararı