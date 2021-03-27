Yunanistan'ın kampında sakatlanan Pelkas'la ilgili belirsizlik sürüyor. Yunan doktorların dün Selanik'de yıldız futbolcunun son durumunu kontrol ettiği öğrenildi. Bugün Pelkas'la ilgili rapor Fenerbahçe'ye gönderilecek.
MAREGA'DA ÇOK KRİTİK GÖRÜŞME
Portekiz basını, Porto kulübünün Moussa Marega ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığını açıkladı. O Jogo gazetesi, "Porto teklifini yaptı. Eğer anlaşma sağlanamazsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidebilir" dedi.
MAREGA'DA ÇOK KRİTİK GÖRÜŞME
Portekiz basını, Porto kulübünün Moussa Marega ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığını açıkladı. O Jogo gazetesi, "Porto teklifini yaptı. Eğer anlaşma sağlanamazsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidebilir" dedi.