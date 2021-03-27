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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    'de Pelkas için endişeli bekleyiş

    'ın kampında sakatlanan Pelkas'la ilgili belirsizlik sürüyor. Yunan doktorların dün 'de yıldız futbolcunun son durumunu kontrol ettiği öğrenildi. Bugün Pelkas'la ilgili rapor 'ye gönderilecek.

    Pelkas için endişeli bekleyiş
    'ın kampında sakatlanan Pelkas'la ilgili belirsizlik sürüyor. Yunan doktorların dün 'de yıldız futbolcunun son durumunu kontrol ettiği öğrenildi. Bugün Pelkas'la ilgili rapor 'ye gönderilecek.



    MAREGA'DA ÇOK KRİTİK GÖRÜŞME
    basını, kulübünün ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığını açıkladı. O Jogo gazetesi, "Porto teklifini yaptı. Eğer anlaşma sağlanamazsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidebilir" dedi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Pelkas için endişeli bekleyiş