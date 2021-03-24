Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı evinde ağırlayacak. Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak karşılaşma 24 Mart Çarşamba yani bugün saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, HOLLANDA MAÇINA HAZIR
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla sona erdi.
İdmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.