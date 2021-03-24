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    • 24.03.2021 12:06
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    Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler ise maçın gününü, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu bağlamda da özellikle bugün Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı evinde ağırlayacak. Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak karşılaşma 24 Mart Çarşamba yani bugün saat 20.00'de başlayacak.

    TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, HOLLANDA MAÇINA HAZIR

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla sona erdi.

    İdmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

        İKİ FUTBOLCU ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI

        2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

        A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

        HOLLANDA MİLLİ TAKIMI İSTANBUL'A GELDİ

        Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri ilk maçında yarın karşılaşacağı Hollanda Milli Takımı, özel uçakla İstanbul'a geldi.

        Hollanda Milli Takımı kafilesini taşıyan uçak, saat 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Kafilede bulunanlar otobüslere alınarak 22.00 sıralarında havalimanının 'D Kapısı'ndan çıkış yaptı. Hollanda Milli Takımı'nı taşıyan otobüsler, polis konvoyu eşliğinde konaklayacakları otele doğru hareket etti.

        2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında A Milli Takım ile Hollanda arasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

        TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINA DOĞRU

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Güneş, Hollanda ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Burak Yılmaz ile birlikte açıklamalarda bulundu.

            Hollanda karşılaşmasının önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Futbolda en üst düzey organizasyon olan Dünya Kupası için bir yola çıkacağız. İlk müsabakalarımızı paket düşünürsek, Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk iki takım, gruptaki en güçlü rakiplerimiz. Onlara karşı alacağımız sonuçlar yolumuzu avantajlı hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

            Dünya Kupası Elemeleri'nin zorlu geçeceğini ancak bu zorluğu aşabilecek güçte olduklarını belirten Şenol Güneş, şöyle konuştu:

            "Geçmişten bugüne gelene kadar, üst seviye organizasyonlara üst üste katılamadık. İlk defa böyle bir katılım şansımız var. Buna hazırlıklı olmak durumundayız. Koşulların en zorlu döneminden geçiyoruz, mazeretleri söylemenin bir anlamı yok. Eldeki şartlarda en iyisini yapmak için buradayız. Geçmişten tecrübelerimiz ve geleceğe ait beklentilerimiz var. Bu hayalleri daha önce ortaya koyduk. Ortak hayal yaptık. Yarın güçlü bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Oyun içindeki tüm güzellikleri sunmak istiyoruz. Fair-play duygusundan ayrılmadan güzel bir maç oynamak istiyoruz. Belki 1-2 oyuncuyu kamptan çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlık açısından sıkıntıları olan oyuncularımız var. Onları da değerlendireceğiz."
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            Haberler Spor Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?