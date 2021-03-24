Hollanda karşılaşmasının önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Futbolda en üst düzey organizasyon olan Dünya Kupası için bir yola çıkacağız. İlk müsabakalarımızı paket düşünürsek, Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk iki takım, gruptaki en güçlü rakiplerimiz. Onlara karşı alacağımız sonuçlar yolumuzu avantajlı hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri'nin zorlu geçeceğini ancak bu zorluğu aşabilecek güçte olduklarını belirten Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Geçmişten bugüne gelene kadar, üst seviye organizasyonlara üst üste katılamadık. İlk defa böyle bir katılım şansımız var. Buna hazırlıklı olmak durumundayız. Koşulların en zorlu döneminden geçiyoruz, mazeretleri söylemenin bir anlamı yok. Eldeki şartlarda en iyisini yapmak için buradayız. Geçmişten tecrübelerimiz ve geleceğe ait beklentilerimiz var. Bu hayalleri daha önce ortaya koyduk. Ortak hayal yaptık. Yarın güçlü bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Oyun içindeki tüm güzellikleri sunmak istiyoruz. Fair-play duygusundan ayrılmadan güzel bir maç oynamak istiyoruz. Belki 1-2 oyuncuyu kamptan çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlık açısından sıkıntıları olan oyuncularımız var. Onları da değerlendireceğiz."