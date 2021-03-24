Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Galatasaray Avrupa ikincisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Saugella Monza, Galatasaray’ı 3-0 yendi. İlk maçı da 3-0 kaybeden G.Saray bu sonuçla Avrupa ikincisi oldu. Monza ise şampiyonluğunu ilan etti.

    Galatasaray Avrupa ikincisi

    Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Saugella Monza, Galatasaray'ı 3-0 yendi. İlk maçı da 3-0 kaybeden G.Saray bu sonuçla Avrupa ikincisi oldu. Monza ise şampiyonluğunu ilan etti.

    KARTAL ERZURUM'DA
    Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Erzurum, Antalyaspor maçı sonrasında Mesut Bakkal ile yollarını ayırmıştı.

    İMZALARA HATA ENGELİ
    Galatasaray'ın sözleşme uzatmak için anlaşma sağladığı stoperleri Marcao ve Luyindama'ıın imza töreni bu iki oyuncunun Çaykur Rizespor maçında yaptığı hatalar nedeniyle alınan şok yenilgi sonrası ertelendi. Ancak bu iki oyuncuyla da sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

        MBAYE DİAGNE'DEN HABERLER İYİ DEĞİL!
        West Brom'a kiralanan Mbaye Diagne ilk maçında asist yapıp, Manchester United'a gol atınca herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak Senegalli son 4 maçta suskun kaldı. 29 maçta 18 puanda kalan West Brom ise artık gelecek sezonu düşünmeye başladı. Çünkü Diagne'nin sahaya çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alan West Brom, 10 puan üzerinde yer alan Newcastle'ı 9 haftada yakalamak zorunda. Diagne'nin Galatasaray tarafından cazip bir fiyata satışı artık daha da zorlaştı.

        FATİH TERİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ
        G.Saray         Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rize maçındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Terim'in cezası yarın belli olacak.

        KASIMPAŞA İÇİN START VERİLDİ
        Beşiktaş        , milli aranın ardından oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Milli oyunculardan yoksun olarak çalışan Siyah-Beyazlılar yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

            DORUKHAN'A BİR TALİP DAHA ÇIKTI
            Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için Real Betis'in ardından Celta Vigo da devreye girdi. İspanyol basını, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Celta Vigo'nun takip ettiği isimler arasında milli oyuncunun da olduğunu yazdı.

            MAURİCİO LEMOS'A KULÜP ARANIYOR
            Fenerbahçe'de             beklenen performansı sergilemekten uzak kalan ve pazar gecesi oynanan Beşiktaş derbisinde de kadroya alınmayan Uruguaylı stoper Lemos gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Lemos'a hem Avrupa hem de Süper Lig'den kulüp bakıldığı öğrenildi.

            İZİNDE DE ÇALIŞTILAR
            Trabzonspor'da             sezonun geri kalan bölümünde zaman zaman forma şansı bulan isimlerden olan Flavio, Serkan Asan ve Yunus Mallı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun milli aradaki bu 4 günlük izin sürecinde teknik ekipten kendileri için özel program talep ettiği öğrenildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Galatasaray Avrupa ikincisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)