Galatasaray Avrupa ikincisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İZİNDE DE ÇALIŞTILAR

Trabzonspor'da sezonun geri kalan bölümünde zaman zaman forma şansı bulan isimlerden olan Flavio, Serkan Asan ve Yunus Mallı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun milli aradaki bu 4 günlük izin sürecinde teknik ekipten kendileri için özel program talep ettiği öğrenildi.