Galatasaray Avrupa ikincisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Saugella Monza, Galatasaray'ı 3-0 yendi. İlk maçı da 3-0 kaybeden G.Saray bu sonuçla Avrupa ikincisi oldu. Monza ise şampiyonluğunu ilan etti.
KARTAL ERZURUM'DA
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Erzurum, Antalyaspor maçı sonrasında Mesut Bakkal ile yollarını ayırmıştı.
İMZALARA HATA ENGELİ
Galatasaray'ın sözleşme uzatmak için anlaşma sağladığı stoperleri Marcao ve Luyindama'ıın imza töreni bu iki oyuncunun Çaykur Rizespor maçında yaptığı hatalar nedeniyle alınan şok yenilgi sonrası ertelendi. Ancak bu iki oyuncuyla da sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.