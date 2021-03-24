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    • Spor
    • 24.03.2021 Gazete
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    'nun 'ya dönmek istediği öğrenildi

    'de şoku yaşanıyor. Sarı- Lacivertil ekipte bir türlü istediği süreyi alamayan ve genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

    Ferdi Kadıoğlu yol ayrımında

    Fenerbahçe'de şoku yaşanıyor. Sarı- Lacivertil ekipte bir türlü istediği süreyi alamayan ve genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi. ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

    Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda basınına, Hollanda ile arasında milli takım tercihini yakın bir zamanda yapacağını söylediği de gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda'ya dönmek istediği öğrenildi