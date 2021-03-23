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    • Spor
    • 23.03.2021 Gazete
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    'ın hocası "En iyisi biziz şampiyon olacağız"

    , derbisinde son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü 'ın 'taki maçtan sonra oyuncularına, "'in en iyisi olduğunu bir kez daha rakiplerimize gösterdik. Oynadığımız futbol ortada. 80 dakika boyunca rakibimizi ezdik. Futbolda böyle sonuçlar var. Kazanmak isterdik ama olmadı. Siz elinizden geleni yaptınız. Mücadeleniz için size teşekkür ederim. Bu maça takılıp kalamayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    En iyisi biziz şampiyon olacağız

    Beşiktaş, derbisinde son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü 'ın 'taki maçtan sonra oyuncularına, "'in en iyisi olduğunu bir kez daha rakiplerimize gösterdik. Oynadığımız futbol ortada. 80 dakika boyunca rakibimizi ezdik. Futbolda böyle sonuçlar var. Kazanmak isterdik ama olmadı. Siz elinizden geleni yaptınız. Mücadeleniz için size teşekkür ederim. Bu maça takılıp kalamayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    , "Fenerbahçe'nin dışında bir başka ezeli rakibimiz 'ı ezerek yenmiştik. Sezon sonunda şampiyonluğu biz kazanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

    SERGEN YALÇIN DERBİLERİ BİR BAŞKA SEVİYOR!
    Sergen Yalçın, yönetiminde çıktığı 5. derbiden de mağlup olmadan ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın göreve geldiğinden bu yana en çok puan toplayan takım olurken başarılı teknik direktör İstanbul ekipleriyle çıktığı maçlarda da sadece 1 yenilgi aldı.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın "En iyisi biziz şampiyon olacağız"