Sivasspor, Göztepe’yi İzmir’de 5 golle geçti | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. 8 golün atıldığı maçta her iki takımın da golü düşünmesi ortaya zevkli bir maçın çıkmasına neden oldu.
Konuk ekip Demir Grup Sivasspor maça son derece hızlı ve arzulu başladı. 23 ve 55'te Yatabare, 38'de Fajr, 41 ve 45+1'de Tyler Boyd'un golleriyle 5-0 öne geçti. 55. dakikadan farkın 5'e yükselmesinin ardından sonra Göztepe tüm riskleri alarak yüklendi. 60'da Cherif Ndiaye, 66'da Titi ve 90+3'te Diabate ile goller bulan Göztepe skoru 5-3'e getirse de bu goller puan almaya yetmedi.
MALATYA'DA KAZANAN YOK
Süper Lig'in 31. haftasındaki Yeni Malatyaspor- Gaziantep maçı 2-2 berabere tamamlandı. 26'da G.Antep Muhammed'in kafasıyla öne geçti: 0-1. 37'de Adem Büyük'ün penaltısında top önce direk sonra da kaleci Güven'nin sırtına çarpıp çızgiyi geçti: 1-1. 69'da Kenan penaltıdan Antep'i öne geçirdi: 1-2. 84'te yine penaltıdan Adem Büyük skoru ilan etti: 2-2
GENÇLER HAVAYA GİRDİ
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçın 60. dakikasında Sefa Yılmaz ceza sahasının solundan düzgün ve sert vurdu: 1-0. 66'da Haddadi'nin ortasına Yusuf Erdoğan gelişine vurdu: 1-1. 76'da İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasına Sefa Yılmaz topuğuyla dokundu: 2-1. 84'te Hajradinovic'in penaltısını Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt kurtarınca karşılaşmayı başkent ekibi 2-1 kazandı.
GİRESUN'DAN 'SÜPER' GALİBİYET
1.Lig'de lider Giresun, 9 kişi kalan takipçisi Samsun'u Traore'nin golleriyle yıktı. Süper Lig yolunda dev bir adım attı.
Giresunspor'dan kritik zafer... TFF 1.Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresun, en yakın takipçisi Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. Yeşil-Beyazlılar'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+5'te Traore kaydetti. Samsunspor'da 73. dakikada Keremcan Akyüz, 79. dakikada ise Kubilay Yavuz kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Samsun maçı 9 kişi tamamladı.
ALTINORDU İSTANBULSPOR'A ACIMADI: 2-1
TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında Altınordu deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti… İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 48'de Metehan ve 53'te Oğulcan kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 61'de Rroca attı…
GALATASARAY KOMADAN ÇIKTI
Ligdeki son 5 maçını kaybeden ve kümede kalma savaşı veren G.Saray, Bahçeşehir'i yenip nefes aldı
Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 101-90 mağlup etti. Ligde daha önce oynadığı son 5 maçı kaybeden ve düşme tehlikesini ciddi bir şekilde hisseden Sarı-Kırmızılılar, dün aldığı galibiyetle komadan çıktı. Galatasaray'da Crawford 23 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Fethiye Belediye-Tofaş: 76-101, Beşiktaş- Daraşşafaka: 98-93, Ormanspor- Türk Telekom: 90-97.
LARKİN'E İKİ KEZ FAUL YAPILDI BUNUN ADI: 'ÇİFTE HIRSIZLIK'
Euroleague'de A.Efes'in B.Münih ile deplasmanda oynadığı maçta Larkin'e son saniyede yapılan harekette faul çalınmadı. Efes maçı 80-79 kaybetti. Marca Gazetesi, Larkin'e 2 kez faul yapıldığını "Çifte Hırsızlık" olarak yorumladı.
OZAN KABAK REAL MADRID'IN RADARINA GIRDI
Lıverpool'un hocası Jürgen Klopp'un isteği ile Schalke 04'ten kiralanan Ozan Kabak, son dönemdeki çıkışıyla, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi... Kabak, Real Madrid radarına girdi. İspanyol devi, Ozan'ın futbol bilgisi ve tekniği hakkında yorum yapabilmek için gözlemci yollamaya karar verdi.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün Beşiktaş-F.Bahçe maçı dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Antalya-BB Erzurum, Konya-Alanya 16.00'da ise Denizli-Başakşehir karşılaşmaları oynanacak.
HAMZAOĞLU KAYSERİ'DE
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı. Hamza Hamzaoğlu son olarak Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.
FENER SET VERMEDİ
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Opet, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi. Maçın setleri 25-18, 27- 25, 25-21 şeklinde sona erdi.
Konuk ekip Demir Grup Sivasspor maça son derece hızlı ve arzulu başladı. 23 ve 55'te Yatabare, 38'de Fajr, 41 ve 45+1'de Tyler Boyd'un golleriyle 5-0 öne geçti. 55. dakikadan farkın 5'e yükselmesinin ardından sonra Göztepe tüm riskleri alarak yüklendi. 60'da Cherif Ndiaye, 66'da Titi ve 90+3'te Diabate ile goller bulan Göztepe skoru 5-3'e getirse de bu goller puan almaya yetmedi.
MALATYA'DA KAZANAN YOK
Süper Lig'in 31. haftasındaki Yeni Malatyaspor- Gaziantep maçı 2-2 berabere tamamlandı. 26'da G.Antep Muhammed'in kafasıyla öne geçti: 0-1. 37'de Adem Büyük'ün penaltısında top önce direk sonra da kaleci Güven'nin sırtına çarpıp çızgiyi geçti: 1-1. 69'da Kenan penaltıdan Antep'i öne geçirdi: 1-2. 84'te yine penaltıdan Adem Büyük skoru ilan etti: 2-2
GENÇLER HAVAYA GİRDİ
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçın 60. dakikasında Sefa Yılmaz ceza sahasının solundan düzgün ve sert vurdu: 1-0. 66'da Haddadi'nin ortasına Yusuf Erdoğan gelişine vurdu: 1-1. 76'da İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasına Sefa Yılmaz topuğuyla dokundu: 2-1. 84'te Hajradinovic'in penaltısını Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt kurtarınca karşılaşmayı başkent ekibi 2-1 kazandı.
GİRESUN'DAN 'SÜPER' GALİBİYET
1.Lig'de lider Giresun, 9 kişi kalan takipçisi Samsun'u Traore'nin golleriyle yıktı. Süper Lig yolunda dev bir adım attı.
Giresunspor'dan kritik zafer... TFF 1.Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresun, en yakın takipçisi Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. Yeşil-Beyazlılar'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+5'te Traore kaydetti. Samsunspor'da 73. dakikada Keremcan Akyüz, 79. dakikada ise Kubilay Yavuz kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Samsun maçı 9 kişi tamamladı.
ALTINORDU İSTANBULSPOR'A ACIMADI: 2-1
TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında Altınordu deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti… İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 48'de Metehan ve 53'te Oğulcan kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 61'de Rroca attı…
GALATASARAY KOMADAN ÇIKTI
Ligdeki son 5 maçını kaybeden ve kümede kalma savaşı veren G.Saray, Bahçeşehir'i yenip nefes aldı
Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 101-90 mağlup etti. Ligde daha önce oynadığı son 5 maçı kaybeden ve düşme tehlikesini ciddi bir şekilde hisseden Sarı-Kırmızılılar, dün aldığı galibiyetle komadan çıktı. Galatasaray'da Crawford 23 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Fethiye Belediye-Tofaş: 76-101, Beşiktaş- Daraşşafaka: 98-93, Ormanspor- Türk Telekom: 90-97.
LARKİN'E İKİ KEZ FAUL YAPILDI BUNUN ADI: 'ÇİFTE HIRSIZLIK'
Euroleague'de A.Efes'in B.Münih ile deplasmanda oynadığı maçta Larkin'e son saniyede yapılan harekette faul çalınmadı. Efes maçı 80-79 kaybetti. Marca Gazetesi, Larkin'e 2 kez faul yapıldığını "Çifte Hırsızlık" olarak yorumladı.
OZAN KABAK REAL MADRID'IN RADARINA GIRDI
Lıverpool'un hocası Jürgen Klopp'un isteği ile Schalke 04'ten kiralanan Ozan Kabak, son dönemdeki çıkışıyla, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi... Kabak, Real Madrid radarına girdi. İspanyol devi, Ozan'ın futbol bilgisi ve tekniği hakkında yorum yapabilmek için gözlemci yollamaya karar verdi.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün Beşiktaş-F.Bahçe maçı dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Antalya-BB Erzurum, Konya-Alanya 16.00'da ise Denizli-Başakşehir karşılaşmaları oynanacak.
HAMZAOĞLU KAYSERİ'DE
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı. Hamza Hamzaoğlu son olarak Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.
FENER SET VERMEDİ
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Opet, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi. Maçın setleri 25-18, 27- 25, 25-21 şeklinde sona erdi.