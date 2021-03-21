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    • 21.03.2021 15:44
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    Konya'da gülen taraf ev sahibi! Konya 1 - 0

    Süper Lig'in 31'inci haftasında heyecan sürüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Konya sahasında bu sezonun flaş takımı 'u konuk etti. Karşılaşmayı tek golle kazandı.

    Konya'da gülen taraf ev sahibi

    Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konya-Aytemiz maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.

    13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

    27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.

    29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını , 1-0 önde tamamladı.

    49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    70. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü.

    72. dakikada Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

    88. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen ve kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, kaleci topa hakim oldu.

    Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Jesse Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro

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    Haberler Spor Konya'da gülen taraf ev sahibi! Konyaspor 1 - 0 Alanyaspor