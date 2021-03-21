Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.
13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.
29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor, 1-0 önde tamamladı.
49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü.
72. dakikada Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
88. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen ve kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, kaleci topa hakim oldu.
Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Jesse Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro