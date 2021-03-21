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    • 22.03.2021 00:55
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    - derbisinin ardından koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı...

    , bugün oynanan derbisinde kadroda olmayan bir oyuncunun yapılan yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    BJK-FB derbisinin ardından şok! Testi pozitif...

    'de maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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