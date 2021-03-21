Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.







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