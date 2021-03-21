Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
- Spor
- 22.03.2021 00:55
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- Son Güncelleme:
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- 22.03.2021 00:55
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı...
Fenerbahçe Kulübü, bugün oynanan Beşiktaş derbisinde kadroda olmayan bir oyuncunun yapılan yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.