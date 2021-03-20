Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.03.2021 21:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2021 21:20
    ABONE OL

    Son dakika: Milli güreşçi , Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı!

    Son dakika haberleri... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Eleme Müsabakaları'nda milli güreşçi , grekoromen stil 60 kiloda olimpiyat kotası aldı.

    Milli güreşçi Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı!

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Eleme Müsabakaları'nda milli güreşçi , grekoromen stil 60 kiloda olimpiyat kotası aldı.

    Milli güreşçi Kerem Kamal ilk turda güçlü rakibi Gürcü Irakli Dzimistarısvılı'yi çekişmeli bir mücadele sonunda 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kerem Kamal, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu ile karşılaştı.

    İlk devrede durum 1-1 iken önce çırpma ile 2 puan alan milli güreşçi sonra rakibine mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden 9-1 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

    Yarı finalde ise Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Kerem Kamal yarın finalde Alman Etienne Kinsinger ile karşılaşacak.

    Bu sonuçla Türkiye'nin kota sayısı 8'e yükseldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı!