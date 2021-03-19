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    • 19.03.2021 18:40
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    A Milli Takım'ın rakibi Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu: Galatasaraylı de var

    'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacağı Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu. Öte yandan Galatasaraylı Babel de kadroda yerini aldı.

    Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu! Babel...

    Teknik Direktörü Frank de Boer tarafından belirlenen aday kadroda, Galatasaraylı futbolcu de yer aldı.

    24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

    Kaleci: Maarten Stekelenburg (), Jasper Cillessen (Valencia), ()

    Defans: (), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (), Jeremiah Juste (Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Owen Wijndal ()

    Orta saha: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

    Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham), Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV)

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    Haberler Spor A Milli Takım'ın rakibi Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu: Galatasaraylı Ryan Babel de var