Bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü futbolcu Emmanuel Eboue hakkında sosyal medyada pek çok paylaşım yapılıyor. Kullanıcılar ünlü futbolcunun hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Bu kapsamda da Emmanuel Eboue öldü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Emmanuel Eboue kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte bilgiler...

EMMANUEL EBOUE ÖLDÜ MÜ?

Emmanuel Eboue'nin hayatını kaybettiğine dair yapılmış bir resmi açıklama yok. Bu nedenle yapılan paylaşımların doğruluk payı olmadığını söyleyebiliriz.

İşte hayatı ve oynadığı takımlar hakkında bilgiler;