Bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü futbolcu Emmanuel Eboue hakkında sosyal medyada pek çok paylaşım yapılıyor. Kullanıcılar ünlü futbolcunun hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Bu kapsamda da Emmanuel Eboue öldü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Emmanuel Eboue kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte bilgiler...
EMMANUEL EBOUE ÖLDÜ MÜ?
Emmanuel Eboue'nin hayatını kaybettiğine dair yapılmış bir resmi açıklama yok. Bu nedenle yapılan paylaşımların doğruluk payı olmadığını söyleyebiliriz.
İşte hayatı ve oynadığı takımlar hakkında bilgiler;
EMMANUEL EBOUE KİMDİR?
Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue 4 Haziran 1983'te Abidjan'da doğdu.
Eboue futbol hayatına ASEC Mimosas takımının alt yapısında başlamıştır. 2002 yılında ASEC'in Belçikalı besleyici takımı KSK Beveren'e transfer oldu ve bu takımda 3 sezon forma giydi. Belçika'da gösterdiği performansla Arsenal gözlemcilerinin dikkatini çekti ve Arsene Wenger'in isteğiyle bu takıma transfer oldu.
Eboue Arsenal formasıyla ilk maçına, sözleşme imzalamasından birkaç gün sonra bir FA Cup maçında Stoke City karşısında çıktı. Fakat ilk sezonunda daha çok Arsenal'in rezerve takımıyla maçlara çıkan Eboue, sadece 1 lig maçında forma giyebildi.
2005-06 sezonunda Lauren'in sakatlanmasıyla kendine şans doğan Eboue, Lauren'in sakatlığının uzun sürmesiyle sezonun geri kalanında da formayı bırakmadı.