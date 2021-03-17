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    • Spor
    • 17.03.2021 Gazete
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    Milli sporculara %100 eğitim bursu

    Milli sporculara %100 eğitim bursu sağlanan mutabakata 11 okul ve 3 daha dahil oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , imzaladıkları mutabakatla birlikte 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcuların, gençlerin hizmetine dahil ettiklerini bildirdi.

    Sporcuya tam destek
    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve 'ne bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından dün de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , imzaladıkları mutabakatla birlikte 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcuların, gençlerin hizmetine dahil ettiklerini bildirdi.

    HEM SPORTİF HEM AKADEMİK KARİYER İMKANI
    Milli sporculara sağlanan eğitim bursu desteğinin önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimize hem sportif hem de akademik açıdan kariyer yapma fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.





    Milli sporculara sağlanan eğitim bursu mutabakatının genişletilmesi için atılan imzaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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