Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Başakşehir galibiyeti sonrası flaş Fenerbahçe ve Aboubakar açıklaması!

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"YARI FİNALE YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLDU"

"Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Final oynamak için mücadele eden ve savaşan iki takım vardı. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptılar. İki taraf oyuncularını da tebrik etmek lazım."