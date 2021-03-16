Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Başakşehir galibiyeti sonrası flaş Fenerbahçe ve Aboubakar açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş adını finale yazdırdı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"YARI FİNALE YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLDU"
"Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Final oynamak için mücadele eden ve savaşan iki takım vardı. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptılar. İki taraf oyuncularını da tebrik etmek lazım."
"ABOUBAKAR'IN ÇIKMASI DENGEMİZİ BOZDU"
"Aboubakar'ın çıkması dengemizi bozdu biraz. Topu Başakşehir'e verdik ve 2 gol yedik. Uzatmaları biz çok daha iyi oynadık, güçlü olan taraf bizdik. Oyunun finalinde de, doğal olarak güçlü olan taraf turu geçti."