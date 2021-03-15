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    • Spor
    • 15.03.2021 Gazete
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    , Konyaspor’u konuk edecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de 30. haftanın kapanış maçında , Konyaspor’u konuk edecek. R. Tayyip Erdoğan Stadı’nda 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1’den yayınlanacak maçı yönetecek. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Kasımpaşa-Konyaspor

    Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek. R. Tayyip Erdoğan Stadı'nda 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

    ASLAN POTADA KAYIP
    Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Türk Telekom'a Ankara'da 81-77 yenildi. Diğer sonuçları: A.Efes-Gaziantep: 102-63, Büyükçekmece-Bursaspor: 68-73, Bahçeşehir-Fenerbahçe Beko: 61-78.

    SİVAS SERİYİ 7 YAPTI
    Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Sivasspor, Süper Lig'de son olarak 31 Ocak'ta Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

        FEGHOULI İLK 11'İ GARANTİLEDİ
        Kayseri'de 75'te oyuna giren Feghouli, Onyekuru'ya yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı. Terim, performansını beğendiği Cezayirli oyuncunun ilk 11 çıkacak seviyeye geldiğini düşünüyor.

        DERBİ ÖNCESİ CENK MÜJDESİ
        Bir süredir saha antrenmanlarına çıkan Cenk Tosun, topla çalışmalara başladı. Cenk'in Medipol Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında oynaması beklenmiyor. Ancak kulüpten gelen bilgilere göre derbi maçta kadroda olması yüksek ihtimal. Cenk Tosun'un da Fenerbahçe derbisinde oynamayı çık istediği öğrenildi.

        SON 4 MAÇTA FORMA GİYMEDİ
        Beşiktaş'ın forveti Cenk, Siyah-Beyazlı takımda 2 maçta 2 gol attı. Cenk sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçta forma giyemedi.

            TAYLAN'A MİLLİ TESELLİ
            Etebo'dan             formasını alan Taylan Antalyalı, Kayseri'de performansıyla parmak ısırttı. Ancak gördüğü kartla Rize maçında cezalı duruma düştü. Taylan'a takım arkadaşları ''Milli Takım'a seçileceksin'' diyerek moral verdi.

            ÜMRANİYE'DE KUPA MESAiSi
            Ziraat             Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla günü tamamladı. Beşiktaş, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

            BU İŞTE BİR HİKMET VAR!
            Süper             Lig'de Ankaragücü evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Hikmet Karaman'lı Ankaragücü son 3 maçta 9 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Başkent ekibinin gollerini 28 ve 60. dakikalarda Borven, 63'te ise Endri Çekiçi kaydetti. Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Ankaragücü'lü futbolcular kazandıkları 3 puandan sonra büyük bir sevinç yaşadılar.

                ANTEP'TEN ÇIKIŞ YOK!
                Gaziantep evinde Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Güney ekibi evinde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Dicko ve Muhammet Demir (pen.) attı. Denizli son 5 deplasman maçından puan alamadı.

                ALTAY BALIKESİR'İ 3 GOLLE YIKTI
                TFF 1.Lig'in 26. haftasında Altay, Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Altay'ın gollerini Kappel, Erdem ve Cebrayil kaydetti. Diğer sonuçlar: Tuzla-Ümraniye: 0-1, Menemen-Adana: 0-0, Bursaspor- Ankaraspor: 3-1.
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                Haberler Spor Kasımpaşa, Konyaspor’u konuk edecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)