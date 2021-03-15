BU İŞTE BİR HİKMET VAR!

Süper Lig'de Ankaragücü evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Hikmet Karaman'lı Ankaragücü son 3 maçta 9 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Başkent ekibinin gollerini 28 ve 60. dakikalarda Borven, 63'te ise Endri Çekiçi kaydetti. Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Ankaragücü'lü futbolcular kazandıkları 3 puandan sonra büyük bir sevinç yaşadılar.