Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek. R. Tayyip Erdoğan Stadı'nda 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek.
ASLAN POTADA KAYIP
Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Türk Telekom'a Ankara'da 81-77 yenildi. Diğer sonuçları: A.Efes-Gaziantep: 102-63, Büyükçekmece-Bursaspor: 68-73, Bahçeşehir-Fenerbahçe Beko: 61-78.
SİVAS SERİYİ 7 YAPTI
Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Sivasspor, Süper Lig'de son olarak 31 Ocak'ta Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.