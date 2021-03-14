Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2021 21:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2021 21:45
    ABONE OL

    derbisinde kazanan ! | MAÇ SONUCU: Arsenal 2-1

    İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan derbisinde , sahasında 'ı 2-1 mağlup etti. Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.

    Londra derbisinde kazanan Arsenal!

    İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan derbisinde , sahasında 'ı 2-1 mağlup etti.

    Emirates Stadı'nda yapılan maçın 33. dakikasında Erik Lamela, attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

    Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard beraberliği sağlarken, Alexandre Lacazette 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

    LAMELA KIRMIZI GÖRDÜ
    Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Londra derbisinde kazanan Arsenal! | MAÇ SONUCU: Arsenal 2-1 Tottenham