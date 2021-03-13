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    • Spor
    • 13.03.2021 Gazete
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    Aslan önce çalıştı sonra uçtu

    , spor ile bugün oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Sarı- Kırmızılılar antrenmandan sonra özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Cimbom'da Donk, Oğulcan, , ve kafilede yer almadı.

    Aslan önce çalıştı sonra uçtu
    Galatasaray, spor ile bugün oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Sarı- Kırmızılılar antrenmandan sonra özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Cimbom'da Donk, Oğulcan, , ve kafilede yer almadı.

    GALATASARAY YARA SARACAK!
    Süper Lig'deki son iki maçında 5 puan bırakan ve taraftarını üzen bugün Kayseri deplasmanında 3 puan arayacak…
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    Haberler Spor Aslan önce çalıştı sonra uçtu