Aslan önce çalıştı sonra uçtu

Galatasaray, Kayserispor ile bugün oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Sarı- Kırmızılılar antrenmandan sonra özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Cimbom'da Donk, Oğulcan, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Fatih Öztürk kafilede yer almadı.
GALATASARAY YARA SARACAK!
Süper Lig'deki son iki maçında 5 puan bırakan ve taraftarını üzen Galatasaray bugün Kayseri deplasmanında 3 puan arayacak…
GALATASARAY YARA SARACAK!
Süper Lig'deki son iki maçında 5 puan bırakan ve taraftarını üzen Galatasaray bugün Kayseri deplasmanında 3 puan arayacak…