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    • Spor
    • 11.03.2021 Gazete
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    futbolcularını bu sözlerle uyardı: Kazanın arkaya bakmayın

    Lider 30. haftanın açılış maçında yarın 'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi, "En kritik virajlardan biri" olarak gören teknik direktör dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı. Başarılı hocanın, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Puan sıralamasına bakmayın. Başakşehir'e karşı dikkatli olmalıyız. Derbi öncesi kazanmak çok önemli. 3 puanı alalım ve rakiplerimizin ne yaptığına bakmayayım" dediği öğrenildi.

    Kazanın arkaya bakmayın

    Lider 30. haftanın açılış maçında yarın 'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi, "En kritik virajlardan biri" olarak gören teknik direktör dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı. Başarılı hocanın, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Puan sıralamasına bakmayın. Başakşehir'e karşı dikkatli olmalıyız. Derbi öncesi kazanmak çok önemli. 3 puanı alalım ve rakiplerimizin ne yaptığına bakmayayım" dediği öğrenildi.

    Yalçın'ın Başakşehir maçının 11'ini de dünkü çalışmada belirlediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın maçına göre 1 değişiklik yapacağı ve 'in yerine 'ı oynatacağı belirlendi. Yalçın'ın genç Rıdvan'la özel olarak görüştüğü, sakatlığını atlatan ile ilgili uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

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