Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.03.2021 19:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2021 19:26
    ABONE OL

    Son dakika: (PFDK) kararları açıklandı! ve ...

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Başkanı 'e 20 gün, Başkanı 'na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

    PFDK kararları açıklandı! Mustafa Cengiz...

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu kararları açıklandı.



    TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Mustafa Cengiz'e 20 gün, Ahmet Ağaoğlu'na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

    Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Gaziantep'in Yunan futbolcusu Kevin Mirallas'a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.



    Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören Fraport TAV Antalyaspor'un Belçikalı kalecisi Ruud Boffin'in rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.



        Öte yandan çeşitli gerekçelerle Galatasaray'a 124 bin, MKE Ankaragücü'ne 72 bin ve Fraport TAV Antalyaspor'a ise 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Son dakika: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı! Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu...
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ