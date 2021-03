Galatasaray 5 günde tepetaklak oldu!

'a ağır darbe... Çarşamba günü Ankaragücü 'ne 2-1 yenilen Galatasaray dün de evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. 7. dakikada Gedson Fernandes 'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural yatarak kurtardı. 9. dakikada Linnes'in büyük hatası sonramı Gradel topu ağlara yolladı: 0-1.dakikada 14. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Falcao mükemmel vurdu: 1-1. 18. dakikada Onyekuru boş pozisyonda çok kötü vurdu.dakikada Gradel'in şutunu Muslera kurtardı. Dönen topa yakın mesafeden Boyd dokundu ve Sivas yeniden öne geçti: 1-2. 56. dakikada Onyekuru'nun şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.G.Saray penaltı kazandı. Falcao skoru 2-2 yaptı. 81'de Halil inanılmaz bir golü kaçırdı. Son saniyedeki inanılmaz karambolden de gol çıkmayınca Cimbom altın değerinde iki puan kaybetti.Terim'in ilk 11'de şans verdiği Martin Linnes gecenin kader adamlarından birisi oldu. Norveçli sol bekin ilk yarıda yaptığı büyük hata gole mal oldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden Linnes'e çok büyük bir tepki gösterdi.kart cezalısı Mostafa Mohamed 'in yokluğunda uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Radamel Falcao gol hasretini bitirdi. Sivasspor ağlarını iki kez sarsan Kolombiyalı yıldız 22 maç aradan sonra golle buluştu. Son olarak Erzurumspor deplasmanında ağları sarsan Falcao'nun ilk golündeki usta işi vuruşu alkış topladı. Tecrübeli yıldızın başarılı performansı 3 puan için yeterli olmadı.Sivasspor maçına kadar skorda geriye düştüğü 5 maçı da kazanamayan Galatasaray geleneği bozmadı. Sarı-Kırmızılılar dün iki kez yenik durumdan beraberliği yakalasa da 3 puanı getirecek golü bulamadı.maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da Younes Belhanda maç sonunda Türk Telekom Stadı'nın zemini sebebiyle yönetimi eleştirdi. Stadın kötü zeminin futbolu olumsuz etkilediğini söyleyen Faslı futbolcu, "Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanını getirip bu zeminin düzeltilmesi gerekiyor. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan daha iyi. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, sosyal medyaya bakacağına gel statla ilgilen" ifadelerini kullandı.Galatasaray karşısında ikinci golünü kaydeden Tyler Boyd maç sonunda, "Attığım golle Sivasspor'a puan Beşiktaş'a ise avantaj getirdiğim için mutluyum" dedi. Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve kiralık olarak Sivasspor forması giyen Boyd'a hocası Rıza Çalımbay ise, "Şu an başka bir takımda" diyerek tepki gösterdi.