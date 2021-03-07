Gol düellosu Denizlispor’un (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

9 ŞAMPİYONLUK İÇİN TFF'YE BAŞVURULDU

F.Bahçe, 1959 yılı öncesindeki 9 şampiyonluğunun Süper Lig'e dahil edilmesi için dün TFF'ye resmi başvuru yaptı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1959 yılı öncesi elde ettiğimiz 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini ve bundan doğan haklarımızın karşılanmasını istiyoruz" denildi.