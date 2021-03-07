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    • Spor
    • 07.03.2021 Gazete
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    Gol düellosu Denizlispor’un (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig’de Hakan Kutlu’nun çalıştırdığı Denizlispor, evinde Yeni Malatyaspor’u gol düellosu şeklinde geçen maç sonucunda 3-2 mağlup etti. Ege temsilcisi böylece evinde üst üste 2. kez kazandı. Horozlar’a galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti. Yeni Malatyaspor ise ligde 9 haftadır kazanamıyor. Denizlispor bir sonraki maçta Gaziantep’e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise haftayı BAY geçecek.

    Gol düellosu Denizlispor’un

    Süper Lig'de Hakan Kutlu'nun çalıştırdığı Denizlispor, evinde Yeni Malatyaspor'u gol düellosu şeklinde geçen maç sonucunda 3-2 mağlup etti. Ege temsilcisi böylece evinde üst üste 2. kez kazandı. Horozlar'a galibiyeti getiren golleri Hugo Rodallega, Recep Niyaz ve Hadi Sacko kaydetti. Yeni Malatyaspor ise ligde 9 haftadır kazanamıyor. Denizlispor bir sonraki maçta Gaziantep'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise haftayı BAY geçecek.

    ADANA DEMİR SAMSUN'U İKİ GOLLE YIKTI
    TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi. Konuk ekip maçın 12. dakikasında Pa Dibba'nın golüyle 1-0 öne geçti. 80. dakikada durumu 2-0'a getiren Emircan Altıntaş karşılaşmanın sonucunu tayin etti. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 45'e yükseltirken, Samsunspor ise 50 puanda kaldı. Günün diğer maçında Bandırma ile Altınordu 2-2 berebare kaldı.

    MENEMENSPOR 90+2. DAKİKADA 1 PUANI KURTARDI
    TFF 1. Lig'de Ankaraspor evinde Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi Ankaraspor maçın 19. dakikasında Umar ile öne geçti. 90+2'de İsmail Haktan Odabaşı konuk Menemenspor'a 1 puanı getiren golü attı.

        KARTAL BLACKMON İLE KANATLANDI
        ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Icrypex, evinde Aliağa Petkimspor'u 96-94 yendi. 23 sayı atan Blackmon galibeyette önemli rol oynadı. Diğer sonuçlar: Ormanspor-Tofaş: 77-76, Karşıyaka-Büyükçekmece: 117-82, Galatasaray-Darüşşafaka: 87-89.

        FENERBAHÇE SET VERMEDİ
        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi erteleme maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Solhanspor'u 3-0 mağlup etti. 74 dakika süren maçın setleri 25-12, 25-17, 25-18 bitti… AXA Sigorta Erkekler Kupa Volley C Grubu erteleme maçında ise Halkbank, Sorgun Bel.'yi 3-1'le geçti. B Grubu erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne'ye set vermedi.

        CANER'DEN ÖZÜR TELEFONU
        Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin, teknik direktörü Erol Bulut'u telefonla arayarak özür diledi. Takımdan ayrı çalışan Caner ile ilgili son kararın ise başkan Ali Koç tarafından verileceği öğrenildi.

            UKRAYNA'DA KENDİNİ BULDU
            F.Bahçe'nin Zorya Luhanks'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna Ligi'nde Şubat ayının futbolcusu seçildi. Bu sezon 3 gol 2 asist ile oynuyor.

            9 ŞAMPİYONLUK İÇİN TFF'YE BAŞVURULDU
            F.Bahçe, 1959 yılı öncesindeki 9 şampiyonluğunun Süper Lig'e dahil edilmesi için dün TFF'ye resmi başvuru yaptı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1959 yılı öncesi elde ettiğimiz 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini ve bundan doğan haklarımızın karşılanmasını istiyoruz" denildi.

            KONYA MESAİSİ TAM GAZ SÜRÜYOR
            Fenerbahçe, Konyaspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

                ÇİLİNGİR BAKASETAS 1 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAK!
                Sezonun ilk yarısında Alanya formasıyla 7 gol, Trabzon formasıyla da 4 gol atan futbolcu 11 gole ulaştı. Yunan futbolcu 1 gol daha atarsa kariyerinin en golcü dönemini elde edecek.

                ŞİKAYET DİLEKÇESİ KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE
                Trabzonspor, yarın TFF'yi, "Bağımsız ve tarafsız" olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet edeceği dilekçeyi Kulüpler Birliği'ne de sunarak, FIFA standartlarının uygulanması için, 'Birlikte hareket edelim' çağrısında bulundu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'ne, "Bu futbol sistemi hepimizin canını yakıyor" çağrısında bulundu.

                TÜRK FUTBOLU İÇİN YAPTIK!
                Ağaoğlu, "Bu hamleyi Türk futbolunun düzelmesi için yaptık. Bizim rahatsızlığımız sistemle alakalı" dedi.

                    MHK'NİN YAPISININ DEĞİŞMESİ İSTENİYOR
                    Kulüpler                     Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulunun yapısının değiştirilmesi için TFF'ye çağrıda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekteyiz" denildi.

                    FENERBAHÇE POTADA FARKA KOŞTU
                    HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 90-55 mağlup etti. McBride 28 sayıyla yıldızlaştı.

                    SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
                    Süper Lig'de bugün 3 maç G.Saray-Sivas dışında daha oynanacak. 13.30'da Karagümrük, Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 16.00'da ise Gençlerbirliği-Başakşehir, Hatayspor- Kayserispor maçları oynanacak.

                        TÜRK TELEKOM'UN ZEMİNİ ZAMANA KARŞI!
                        350 kilo tohum ekilerek Erzurumspor maçına hazırlanan Türk Telekom Stadı'nın zemini sınıfta kalmıştı. Yumuşayan saha hafta başında tekrar kurutuldu ve Aslantepe'de temizlik işlemleri gerçekleşti. Stat yetkilileri, Sivasspor maçına kadar güneş panelleriyle 24 saat bakım yapsa da zeminin iyi olmadığı öğrenildi... En kötü senaryo ise bugünkü Sivas maçında zeminin daha da bozulması.

                        GALATASARAY'DA SARI ALARM
                        G.Saray'da 4 oyuncu sınırda. Etebo, Taylan, Luyindama ve Belhanda Sivas maçında kart görmeleri halinde Kayseri deplasmanında forma giyemeyecekler.
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                        Haberler Spor Gol düellosu Denizlispor’un (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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