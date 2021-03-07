Gol düellosu Denizlispor’un (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de Hakan Kutlu'nun çalıştırdığı Denizlispor, evinde Yeni Malatyaspor'u gol düellosu şeklinde geçen maç sonucunda 3-2 mağlup etti. Ege temsilcisi böylece evinde üst üste 2. kez kazandı. Horozlar'a galibiyeti getiren golleri Hugo Rodallega, Recep Niyaz ve Hadi Sacko kaydetti. Yeni Malatyaspor ise ligde 9 haftadır kazanamıyor. Denizlispor bir sonraki maçta Gaziantep'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise haftayı BAY geçecek.
ADANA DEMİR SAMSUN'U İKİ GOLLE YIKTI
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi. Konuk ekip maçın 12. dakikasında Pa Dibba'nın golüyle 1-0 öne geçti. 80. dakikada durumu 2-0'a getiren Emircan Altıntaş karşılaşmanın sonucunu tayin etti. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 45'e yükseltirken, Samsunspor ise 50 puanda kaldı. Günün diğer maçında Bandırma ile Altınordu 2-2 berebare kaldı.
MENEMENSPOR 90+2. DAKİKADA 1 PUANI KURTARDI
TFF 1. Lig'de Ankaraspor evinde Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi Ankaraspor maçın 19. dakikasında Umar ile öne geçti. 90+2'de İsmail Haktan Odabaşı konuk Menemenspor'a 1 puanı getiren golü attı.