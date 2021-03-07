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    • 07.03.2021 22:25
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    - maçının ardından 'den Hakem 'a tepki: Top oynamadığı için bilmiyor tabii...

    Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan , karşılaşmanın VAR Hakemi 'a tepki gösterdi.

    Terim'den hakeme tepki!

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın golleri Falcao'dan gelirken Sivasspor'un golleri Boyd ve Gradel'den geldi.

    Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, karşılaşmanın VAR Hakemİ Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

    Terim'in açıklamaları şu şekilde:

    Yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller pozisyon değil, Linnes'in pozisyonu hiç değil. Bu saha daha başımızı çok ağrıtacak. Kötü yani.

    BAZEN OLMUYOR
    2-2'yi bulduk, 3. golü kaçırdık ama puan kaybettik. İyi oynamak, iyi mücadele etmek önemli ama sonuç 2 puan kaybı. Tercihimiz hem iyi mücadele hem iyi futbol hem de 3 puan. Buna bugün çok yaklaştık. Bazen olmuyor.

        HAKİKATEN ENDİŞEDE HAKLILARMIŞ
        Onyekuru'ya olan pozisyonda, Ali Palabıyık top oynamış olsa vurduktan sonra devam demez. Öyle, en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Bu pozisyona kırmızı gösterilmedi. Demek ki hakikaten endişede haklılarmış. Endişelendiler ya.

        ALİ PALABIYIK BİLMİYOR
        O pozisyondan 10 saniye önce de Gedson'un ayağına basıyor biri. Ona da sarı kart yok. 38 dakika 10 kişi oynayacak rakip. Galatasaray'a gelince kırmızı ama bize oldu mu içeriyi dinliyorlar. Ali Palabıyık top oynamadığı için bilmiyor tabii o ayağın çekilebileceğini.

        YARIŞ DEVAM EDİYOR
        Daha bariz ne olabilir? Bu lig maçı kardeşim. Bunun pardonu yok, pardonu yok. Muhakkak her hafta bize bir şey oluyor, her hafta. Dakika 59. Bakın söylüyorum. Yarış devam ediyor. Bu arkadaşlara, sahalara rağmen devam edeceğiz. Bunlara bırakacak halimiz yok. Böyle olacak hali yok.

        CEZASINA KATLANIR
        Kırmızı kartın başka nasıl tarifi olur. İçeriden diyorlar ki, topa vurmuş. İyi vursun, kaçırabilir. Kaçıramazsa cezasına katlanır. Buna kırmızı demeyen 1 Allah'ın kulu var mı?

        YAPMAYIN ALLAH AŞKINA
        Bize öyle mizansen çiziyorlar ki, biz hiç oynamadık. Bugünkü de topa vurdu. Topa vurunca her şey serbest demek ki! Yapmayın Allah aşkına, yapmayın ya.

            HER HAFTA BİR VUKUATINIZ VAR
            Bu nasıl bir şeydir ya Beni nasıl ikna edebilirsiniz ya. Her hafta bir vukuatınız var ya.

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