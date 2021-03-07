Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller pozisyon değil, Linnes'in pozisyonu hiç değil. Bu saha daha başımızı çok ağrıtacak. Kötü yani.

BAZEN OLMUYOR

2-2'yi bulduk, 3. golü kaçırdık ama puan kaybettik. İyi oynamak, iyi mücadele etmek önemli ama sonuç 2 puan kaybı. Tercihimiz hem iyi mücadele hem iyi futbol hem de 3 puan. Buna bugün çok yaklaştık. Bazen olmuyor.