Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yenerek deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz Fırtınası, bu sezon dış sahada 29 puan topladı.

Karadeniz temsilcisi söz konusu puanların 26'sını ise Avcı döneminde elde etti. Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda 10 maça çıkan Fırtına, 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Tecrübeli hoca göreve geldiğinde deplasman maçlarındaki puan durumuna göre 17.sırada yer alan Trabzonspor, şuan bu alanda en çok puanı toplayan Fenerbahçe'nin (32) ardından 29 puanla ikinci sırada yer aldı.