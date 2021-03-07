Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    ile deplasmanda affetmiyor: Dipten zirveye

    'de 'yı yenerek deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan , göreve geldikten sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan , bu sezon dış sahada 29 puan topladı.

    Dipten zirveye

    Süper Lig'de 'yı yenerek deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan , göreve geldikten sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz sı, bu sezon dış sahada 29 puan topladı.

    söz konusu puanların 26'sını ise Avcı döneminde elde etti. Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda 10 maça çıkan Fırtına, 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

    Tecrübeli hoca göreve geldiğinde deplasman maçlarındaki puan durumuna göre 17.sırada yer alan Trabzonspor, şuan bu alanda en çok puanı toplayan 'nin (32) ardından 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fırtına Abdullah Avcı ile deplasmanda affetmiyor: Dipten zirveye
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ