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    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
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    Korsana karşı omuz omuza: Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri Bakan ile fikir alışverişinde bulundu

    Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet ile bir araya geldi. Kulüpler Birliği'nden yapıyan açıklamada, "Bakanlığın 'daki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar konuşuldu." denildi.

    Korsana karşı omuz omuza

    Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet ile bir araya geldi. Kulüpler Birliği'nden yapıyan açıklamada, "Bakanlığın 'daki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar konuşuldu." denildi.

    Toplantıya Başkanı , Başkanı , Başkanı , Başkanı , Yönetim Kurulu Üyesi , Başkanı katıldı.

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    Haberler Spor Korsana karşı omuz omuza: Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri Bakan Nuri Ersoy ile fikir alışverişinde bulundu
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