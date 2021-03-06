Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Kulüpler Birliği'nden yapıyan açıklamada, "Bakanlığın İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar konuşuldu." denildi.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma katıldı.