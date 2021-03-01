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    • 01.03.2021 23:41
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    İşte ların açılacağı iller!

    Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Yeniden Kontrollü Normalleşme' sürecinin başladığını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ların da açılmasına karar verildi. Peki halı sahalar hangi şehirlerde, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İşte halı sahaların açılacağı iller!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Yeniden Kontrollü Normalleşme' sürecinin başladığını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Halı sahaların da açılmasına karar verildi.

    Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek.

    İŞTE HALI SAHALARIN AÇILACAĞI ŞEHİRLER
    Düşük riskli (Haritada Mavi)     iller arasında yer alan; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.

    ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
    Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
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    Haberler Spor İşte halı sahaların açılacağı iller!