RAKİPLERİ DE OLDUKÇA KLAS!

Beşiktaş'ın bitirim ikilisi, attıkları gollerle Avrupa'nın yıldızlarına da kafa tutuyor…Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 13 ve daha üzeri gol atan iki ikili daha var.