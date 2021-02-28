Son olarak Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Kartal, Süper Lig'de 56 gole ulaştı... Beşiktaş, 2002/03'ten bu yana 25 maçta 56 gole ulaştığı tek sezonu şampiyon tamamlamıştı.
SONUNA KADAR SAVAŞIYORLAR
Bu performansta şüphesiz Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in payı büyük. İkili attıkları 13'er golle Siyah-Beyazlılar'ı zirveye taşıdı. Goller dışında mücadeleleriyle de büyük alkış topladılar.
RAKİPLERİ DE OLDUKÇA KLAS!
Beşiktaş'ın bitirim ikilisi, attıkları gollerle Avrupa'nın yıldızlarına da kafa tutuyor…Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 13 ve daha üzeri gol atan iki ikili daha var.