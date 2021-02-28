Hatay'dan 4 gollü şov (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ANTALYASPOR 1 PUANA ABONE

Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın buluşmasında Antalyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip son 7 maçta 6. beraberliğini aldı. İki takım maç boyunca sadece 3 şut çekebilirken, kaleyi bulan şut olmadı. Futbolseverler çok keyifsiz bir 90 dakikaya şahit oldu.