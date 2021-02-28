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    • Spor
    • 28.02.2021 Gazete
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    Hatay'dan 4 gollü şov (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Sezonun flaş takımı Hatayspor evinde Ankaragücü’nü 4-1 yenmeyi başardı. Bovren’in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 45. dakikada Paintsil’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hatay’a galibiyeti getiren golleri Diouf (2) ve Akintola (2) attı. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Hatay'dan 4 gollü şov Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Sezonun flaş takımı Hatayspor evinde Ankaragücü'nü 4-1 yenmeyi başardı. Bovren'in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 45. dakikada Paintsil'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri Diouf (2) ve Akintola (2) attı.

    ANTALYASPOR 1 PUANA ABONE
    Ersun     Yanal ve Aykut Kocaman'ın buluşmasında Antalyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip son 7 maçta 6. beraberliğini aldı. İki takım maç boyunca sadece 3 şut çekebilirken, kaleyi bulan şut olmadı. Futbolseverler çok keyifsiz bir 90 dakikaya şahit oldu.

    ALANYASPOR'A GÜMRÜK ŞOKU
    Üst sıralardan kopmak istemeyen Alanyaspor deplasmanda Karagümrük'e 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 biterken 50. dakikada Ndao sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. 88. dakikada Borini'nin harika golüyle İstanbul ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı.

        RİZE&SİVAS KARDEŞÇE
        Çaykur         Rizespor ile Sivasspor'un zorlu mücadelesi 0-0 sona erdi. Konuk ekip 33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rize'nin büyük baskısı gol bulmak için yeterli olmadı.

        YABANCI HAKEMLER DÜDÜK ÇALACAK
        Portekiz'de         hakem eleştirilerinin ardından yabancı hakem sistemine geçiliyor. A Bola'nın haberine göre, gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler ligde görev yapmaya başlayacak. Federasyonun resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

        P.KARŞIYAKA BAHÇEŞEHİR'İ 13 SAYI FARKLA DEVİRDİ
        Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-83 yendi. Diğer sonuçlar: A.Petkim-Ormanspor: 83-76, Telekom-Bursa: 83-82, Tofaş-G. Saray: 98-89.

            GÖZTEPE EVİNDE KASIMPAŞA'YI AĞIRLIYOR
            Süper Lig'in 27. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe bugün evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği maç saat 16.00'da start alacak.

            ALTINORDU 90'DA 'DESTAN' YAZDI!
            TFF 1. Lig'de son haftaların formda takımı Altınordu evinde Ümraniye'yi tek golle geçti. İzmir temsilcisi Ümraniyespor'u 90. dakikada Enis Destan'ın attığı penaltı golüyle mağlup etti... Altınordu son 6 maçta 5. galibiyetini aldı… Konuk Ümraniyespor ise 5 hafta sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı. İstanbul ekibinde Gökhan Süzen ve Gomis kırmızı kart gördü.

            FEGHOULİ 1 AY SONRA KADRODA
            G.Saray'da sakatlığını tamamen atlatan Sofiane Feghouli, 1 ay sonra dün kadroda yer aldı. Cezayirli futbolcu Erzurum maçında süre alamadı.

                SERGEN YALÇIN'DAN VALENTİN ROSİER'E ÖZEL TEBRİK
                Beşiktaş                 Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de oynanan Denizlispor maçından sonra bütün takıma teşekkür etti... Ancak içlerinden birini özel olarak tebrik etti… Tecrübeli teknik adam, Fransız sağ bek Rosier'e mücadelesinden dolayı özel olarak teşekkür etti…

                KARTAL MALATYA STARTINI VERDİ
                Beşiktaş                 durmak bilmiyor. Siyah- Beyazlılar Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Denizlispor maçında sakatlanarak olundan çıkan Hırvat stoper Domagoj Vida dün 1.5 saat süren çalışmada yer aldı... Sakatlığı devam eden Cenk Tosun ise dünkü idmanda yine yer almadı... Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlerden kaçmadı.
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                Haberler Spor Hatay'dan 4 gollü şov (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)