Hatay'dan 4 gollü şov (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sezonun flaş takımı Hatayspor evinde Ankaragücü'nü 4-1 yenmeyi başardı. Bovren'in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 45. dakikada Paintsil'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri Diouf (2) ve Akintola (2) attı.
ANTALYASPOR 1 PUANA ABONE
Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın buluşmasında Antalyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip son 7 maçta 6. beraberliğini aldı. İki takım maç boyunca sadece 3 şut çekebilirken, kaleyi bulan şut olmadı. Futbolseverler çok keyifsiz bir 90 dakikaya şahit oldu.
ALANYASPOR'A GÜMRÜK ŞOKU
Üst sıralardan kopmak istemeyen Alanyaspor deplasmanda Karagümrük'e 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 biterken 50. dakikada Ndao sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. 88. dakikada Borini'nin harika golüyle İstanbul ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı.