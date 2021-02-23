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    • 23.02.2021 22:54
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    • 23.02.2021 23:03
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    Tiger Woods öldü mü, sağlık durumu nasıl? ve kaç yaşında?

    Golfün önde gelen isimlerinden birisi olan Tiger Woods'un trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme ünlü golfçünün hayranlarını üzdü. Bu bağlamda Tiger Woods öldü mü, sağlık durumu nasıl sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranları dünyaca ünlü golfçü'nün sağlık durumu için yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, ve kaç yaşında? İşte detaylar...

    Tiger Woods'un sağlık durumu nasıl?

    Son dakika haberine göre ünlü golfçü Tiger Woods'un trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Woods'un ciddi bir trafik kazası geçirdiği ve ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler hayranlarını üzerken sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Tiger Woods öldü mü, sağlık durumu nasıl? Tiger Woods kimdir ve kaç yaşında?

    TİGER WOODS ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Tiger Woods'un trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Woods'un aracın içerisinde özel ekipmanlarla çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    ARACI TAKLA ATTI

    Woods'un aracı Rolling Hills Estates ile Ranchos Palos Verdes sınırında takla attı. Yetkililer, araçta sadece 'Tiger Woods olduğu açıkladı.

    TİGER WOODS KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

    Eldrick Tont "Tiger" Woods 30 Aralık 1975 tarihinde doğdu. Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak bilinir.

        Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon dolar almıştır. 1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.

        Tiger Woods hakkında bilgiler;

        2 yaşında babası ile katıldığı TV şovunda Bob Hope''u yendi

        3 yaşında California''da babasının gittiği denizciler kulübünde 9 deliğe 48 atışta ulaştı.

        8 yaşında Uluslararası Optimisit Dünya şampiyonasını kazandı. 16 yaşına kadar 5 kez daha şampiyon oldu.

        14 yaşında PGA Ulusal Gençler Turnuvasını ikinci olarak bitirdi.

        15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Ve üç yıl üst üste şampiyon olarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdi.

        16 yaşında ilk PGA turnuvasını oynadı

        17 yaşında Şu andaki koçu Butch Harmon ile çalışmaya başladı ve Standford Üniversitesinden burs kazandı.

        18 yaşında Amerikanın en genç Ametör şampiyonu oldu

        19 yaşında İlk büyük turnuvası olan Msaters''a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu.

            20 yaşında Tiger Woods vakfını kurdu. Profesyonel oldu. 790,594 dolar kazandı.

            21 yaşında Masters''ı 12 atış ile kazandı. We seriyi en genç kazanan kişi oldu.

            22 yaşında 13''ten iyi bitiriş yaptı, 20 turnuvaya katıldı, en iyi giyinen sporcu seçildi.

            23 yaşında 11 turnuvada şampiyon oldu. 1953''ten bu yana ilk kez dört kez art arda turnuva kazanan sporcu oldu.

            24 yaşında Grand Slam''de beşinci kez ve en genç kariyer sahibi oluşunu kutladı. Bunu İngiltere ve Amerika açık serilerini kazanarak taçlandırdı. Dünya genelinde 1. sırada gösterilirken şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 Milyon dolar olduğu açıklandı
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