15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Ve üç yıl üst üste şampiyon olarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdi.

16 yaşında ilk PGA turnuvasını oynadı

17 yaşında Şu andaki koçu Butch Harmon ile çalışmaya başladı ve Standford Üniversitesinden burs kazandı.

18 yaşında Amerikanın en genç Ametör şampiyonu oldu

19 yaşında İlk büyük turnuvası olan Msaters''a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu.