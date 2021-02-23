Son dakika haberine göre ünlü golfçü Tiger Woods'un trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Woods'un ciddi bir trafik kazası geçirdiği ve ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler hayranlarını üzerken sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Tiger Woods öldü mü, sağlık durumu nasıl? Tiger Woods kimdir ve kaç yaşında?
TİGER WOODS ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Tiger Woods'un trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Woods'un aracın içerisinde özel ekipmanlarla çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
ARACI TAKLA ATTI
Woods'un aracı Rolling Hills Estates ile Ranchos Palos Verdes sınırında takla attı. Yetkililer, araçta sadece 'Tiger Woods olduğu açıkladı.
TİGER WOODS KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?
Eldrick Tont "Tiger" Woods 30 Aralık 1975 tarihinde doğdu. Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak bilinir.