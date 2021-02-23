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    • 23.02.2021 21:59
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    'ndeki - Türkiye maçının oynanacağı ülke belli oldu!

    Son dakika spor haberleri... 'ndeki -Türkiye maçının oynanacağı ülke belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak olan mücadelenen 'da oynanacağı açıklandı.

    Norveç-Türkiye maçının oynanacağı ülke belli oldu

    'ndeki -Türkiye maçının oynanacağı ülke belli oldu.

    Norveç Futbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Cumartesi günü 'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle 'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

    İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

    MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ
    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra , , ve ile mücadele edecek.

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    Haberler Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç - Türkiye maçının oynanacağı ülke belli oldu!