Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    Hatay’dan Dadaş’a puan yok

    Süper Lig'in 26. haftasında , deplasmanda 'u 3-1 yendi. Konuk ekip Hatay'a 3 puan getiren golleri 23'te Katranis, 45+3'te penaltıdan Diouf ve 51'de Boupendza attı. Erzurum'un tek golünü 90+3'te Oltan kaydetti.

    Hatay’dan Dadaş’a puan yok
    Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Konuk ekip Hatay'a 3 puan getiren golleri 23'te Katranis, 45+3'te penaltıdan Diouf ve 51'de Boupendza attı. Erzurum'un tek golünü 90+3'te Oltan kaydetti. Ev sahibi Erzurum, 47. dakikada Szumski'nin kırmızı kart görmesiyle 2. yarının büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladı.

    SİVASSPOR KAYSERİ'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ
    Demir Grup Sivasspor alt sıralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi eki bin gollerini 18. dakikada Yatabare ve 90+2'de penaltıdan Max Gradel kaydetti.

    G.ANTEP'TE SESSİZ FİLM
    Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor bu sonuçla yenilmezlik serisine devam etti.



    BOLU BEYİ 1 ATTI 3 ALDI
    TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi. Bolu'ya 3 puan getiren golü 59. dakikada Aykut Demir attı. Ev sahibi Tuzlaspor 26. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Hatay’dan Dadaş’a puan yok