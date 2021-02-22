Hatay’dan Dadaş’a puan yok

haftasındadeplasmandayendi. Konuk ekippuan getirengolleripenaltıdanveattı.tek golünükaydetti.Ev sahibidakikadakırmızı kart görmesiyleyarının büyük bir bölümünükişi tamamladı.alt sıralardankurtulmak isteyenmağlup etti. Ev sahibieki bin gollerinidakikadavepenaltıdankaydetti.haftasında sahasında karşılaştığıileberabere kaldı.bu sonuçla yenilmezlik serisine devam etti.haftasındadeplasmandayendi.puan getiren golüdakikadaattı. Ev sahibidakikadakırmızı kart görmesiyle kalan süreyikişi tamamlamak zorunda kaldı.