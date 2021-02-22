Hatay’dan Dadaş’a puan yok

Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Konuk ekip Hatay'a 3 puan getiren golleri 23'te Katranis, 45+3'te penaltıdan Diouf ve 51'de Boupendza attı. Erzurum'un tek golünü 90+3'te Oltan kaydetti. Ev sahibi Erzurum, 47. dakikada Szumski'nin kırmızı kart görmesiyle 2. yarının büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladı.
SİVASSPOR KAYSERİ'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ
Demir Grup Sivasspor alt sıralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi eki bin gollerini 18. dakikada Yatabare ve 90+2'de penaltıdan Max Gradel kaydetti.
G.ANTEP'TE SESSİZ FİLM
Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor bu sonuçla yenilmezlik serisine devam etti.
BOLU BEYİ 1 ATTI 3 ALDI
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi. Bolu'ya 3 puan getiren golü 59. dakikada Aykut Demir attı. Ev sahibi Tuzlaspor 26. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.
SİVASSPOR KAYSERİ'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ
Demir Grup Sivasspor alt sıralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi eki bin gollerini 18. dakikada Yatabare ve 90+2'de penaltıdan Max Gradel kaydetti.
G.ANTEP'TE SESSİZ FİLM
Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor bu sonuçla yenilmezlik serisine devam etti.
BOLU BEYİ 1 ATTI 3 ALDI
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi. Bolu'ya 3 puan getiren golü 59. dakikada Aykut Demir attı. Ev sahibi Tuzlaspor 26. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.