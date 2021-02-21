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    • Spor
    • 21.02.2021 Gazete
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    'tan ukhan Toköz'e yeni sözleşme

    yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-Beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı.

    Dorukhan'a 5 milyon

    yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-Beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı. Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu.

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    Haberler Spor Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e yeni sözleşme