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    • Spor
    • 20.02.2021 Gazete
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    Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30’da , Karagümrük’ü konuk edecek. 16.00’da ise -Konyaspor ve Yukatel Denizli- Gençlerbirliği maçları oynanacak.

    Ligde 3 maç daha var

    Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Kasımpaşa, Karagümrük'ü konuk edecek. 16.00'da ise Yeni Malatya-Konyaspor ve Yukatel Denizli- Gençlerbirliği maçları oynanacak.

    FENER FARKA KOŞTU
    HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 105-58 yendi. F.Bahçe yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

    2. FİNALİST MEDVEDEV
    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Rus Daniil Medvedev, adını finale yazdırdı. Medvedev finalde Djokovic ile karşılaşacak.

        POTADA RAKİP İSVEÇ
        Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bugün 17.00'de İsveç ile İstanbul'da karşılaşacak. 12 Dev Adam, pazartesi günü de Hırvatistan ile oynayacak.

        FENER FATİH İÇİN PUSUYA YATTI!
        Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı Karagümrük'ün 23 yaşındaki stoperi Fatih Kuruçuk'tan vazgeçmedi. Sarı-Lacivertliler'in Karagümrük'ün sözleşme yenilememesi durumunda Fatih'e resmi teklif yapacak.

        FENERBAHÇE GÖZTEPE'YE BİLENİYOR
        Fenerbahçe        , yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. 1.5 saat süren çalışmanın sonu bölümü taktik ağırlıklı geçti. Göztepe maçının hazırlıkları bugün tamamlanacak.

            EN İYİ YILLARIM FENERBAHÇE'DEYDİ
            Lugano, kariyerinin en iyi yıllarını F.Bahçe'de geçirdiğini söyledi. Lugano "Şampiyonluklar, kupalar kazandık. Avrupa'da kulübün en başarılı sezonunu geçirdik" ifadesini kullandı.

            BEŞİKTAŞ TOPU VERMİYOR!
            Süper Lig'de topladığı 51 puanla zirvenin ortaklarından olan Beşiktaş rakip takımlara kurduğu baskıyla dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar, geride kalan 24 haftada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynadı. Kayseri ve Karagümrük maçlarında bu oran yüzde 72'ye kadar çıktı.

            CİMBOM 3 YILDIR GALİBİYETE HASRET
            Lider Galatasaray bugün 19.00'da zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar rakibini 3 yıldır deplasmanda mağlup edemiyor. Son galibiyet 21 Nisan 2018'de geldi.

                İLK 11'DE 6 FARKLI İSİM
                Kasımpaşa maçında herkesi şaşırtan Fatih Terim ideal kadroya dönüyor. Yedlin, Donk, Taylan, Belhanda, Arda ve Onyekuru'nun yeniden 11'de olması bekleniyor. Luyindama, Ömer, Gedson, Kerem, Babel ve Etebo ise yedek kalacak.

                ÇOK DOĞRU BİR TERCİHTE BULUNDUM
                Gedson GSTV'ye konuştu. Portekizli yıldız, "G.Saray'a gelerek çok doğru bir tercih yaptım. Alanya önünde sahada tam konsantre ve kazanmayı çok isteyen bir takım göreceksiniz" dedi.

                10 NUMARA FENER
                Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında sahasında ALBA Berlin'i 89-84 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 10. olmak üzere 15. galibiyetini elde etti. ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini aldı. Maçta ilk çeyreği 24-22 önde bitiren Fener, devreyi ise 45-42 üstün tamamladı. Son 10 dakikaya 7 farklı önde giren Sarı-Lacivertliler maçı da 89-84 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko'da De Colo 26 sayı ile takımının aldığı galibiyette çok önemli bir rol oynadı.

                3 GÜNLÜK İZİN BİTTİ HAZIRLIKLAR BAŞLADI
                Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından dün başladı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

                GHEZZAL ATEŞ PAHASI
                Beşiktaş'in Leicester City'den bonservini almak istediği Rashid Ghezzal için istenen bonservis ücreti belli oldu. İngilizler en az 6 milyon pound istiyor.

                BEŞİKTAŞ TOPU VERMİYOR!
                Süper Lig'de topladığı 51 puanla zirvenin ortaklarından olan Beşiktaş rakip takımlara kurduğu baskıyla dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar, geride kalan 24 haftada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynadı. Kayseri ve Karagümrük maçlarında bu oran yüzde 72'ye kadar çıktı.
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                Haberler Spor Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)