Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Kasımpaşa, Karagümrük'ü konuk edecek. 16.00'da ise Yeni Malatya-Konyaspor ve Yukatel Denizli- Gençlerbirliği maçları oynanacak.
FENER FARKA KOŞTU
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 105-58 yendi. F.Bahçe yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
2. FİNALİST MEDVEDEV
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Rus Daniil Medvedev, adını finale yazdırdı. Medvedev finalde Djokovic ile karşılaşacak.