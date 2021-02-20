Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

10 NUMARA FENER

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında sahasında ALBA Berlin'i 89-84 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 10. olmak üzere 15. galibiyetini elde etti. ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini aldı. Maçta ilk çeyreği 24-22 önde bitiren Fener, devreyi ise 45-42 üstün tamamladı. Son 10 dakikaya 7 farklı önde giren Sarı-Lacivertliler maçı da 89-84 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko'da De Colo 26 sayı ile takımının aldığı galibiyette çok önemli bir rol oynadı.

3 GÜNLÜK İZİN BİTTİ HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından dün başladı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

GHEZZAL ATEŞ PAHASI

Beşiktaş'in Leicester City'den bonservini almak istediği Rashid Ghezzal için istenen bonservis ücreti belli oldu. İngilizler en az 6 milyon pound istiyor.

BEŞİKTAŞ TOPU VERMİYOR!

Süper Lig'de topladığı 51 puanla zirvenin ortaklarından olan Beşiktaş rakip takımlara kurduğu baskıyla dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar, geride kalan 24 haftada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynadı. Kayseri ve Karagümrük maçlarında bu oran yüzde 72'ye kadar çıktı.