Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. hAKEM Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
Alanyaspor-Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed
ALANYA İLE 10. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.
İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.