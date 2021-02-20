Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.02.2021 18:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2021 18:22
    ABONE OL

    Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

    'in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda 'a konuk oluyor. Zorbay Küçük yönetiminde Alanya'da oynanacak Alanyaspor-Galatasaray Süper Lig maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte Alanyaspor-Galatasaray maçına dair tüm detaylar...

    ASpor CANLI YAYIN

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. hAKEM Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

    Alanyaspor-Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.



    KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed



    ALANYA İLE 10. RANDEVU
    Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.
    İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.



        SÜPER LİG'DE 6 MAÇTIR KAZANIYOR
        Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

        ASLAN'IN DEPLASMAN KARNESİ
        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.



        MOSTAFA MOHAMED'DEN 4'TE 4
        Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de fileleri 1 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan gol attı.



        LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.

        Galatasaray ayrıca attığı 49 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.



            BELHANDA VE LUYINDAMA KART SINIRINDA
            Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

            EKSİKLER
            Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ile korona virüs karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi. 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan da mücadelede yer alamayacak. Antalya kampı kadrosunda yer almasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Sofiane Feghouli'nin ise oynaması beklenmiyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip