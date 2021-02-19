TAKIM OLARAK KENETLENDİK

Trabzonspor'un savunmadaki büyük silahı Vitor Hugo, Başakşehir'i yenmek için sahada savaşacaklarını söyledi. Brezilyalı stoper, "Eksiklerimiz çok. Ama takım olarak kenetlendik. Hepimiz kazanmak istiyoruz" diye konuştu.