Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    seriyi 7’ye çıkarmak için önünde

    2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen, son 6 maçını kayıpsız geçen ve zirve ile arasındaki puan farkını 6’ya indirmeyi başaran , bu akşam 19.00’da ligde zor günler geçiren son şampiyon ’e konuk olacak. ’in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    Zirve aşkına

    2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen, son 6 maçını kayıpsız geçen ve zirve ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmeyi başaran Trabzonspor, bu akşam 19.00'da ligde zor günler geçiren son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    HEPSİ BİR ANDA ÜST ÜSTE GELDİ
    Trabzonspor'un kadrosundaki 7 oyuncu Covid 19, 3 oyuncu sakatlık ve 1 oyuncu da kart cezası nedeniyle oynamayacak. Buna karşın Bordo-Mavililer galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor.

    AVCI: SERİMİZ DEVAM ETMELİ
    Zor bir durumla karşı karşıya kalan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Avcı, "Sahada har durumda 11 kişi olacağız. Galibiyet serimiz sekteye uğramamalı" dedi.

        TAKIM OLARAK KENETLENDİK
        Trabzonspor'un savunmadaki büyük silahı Vitor Hugo, Başakşehir'i yenmek için sahada savaşacaklarını söyledi. Brezilyalı stoper, "Eksiklerimiz çok. Ama takım olarak kenetlendik. Hepimiz kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Trabzonspor seriyi 7’ye çıkarmak için Başakşehir önünde