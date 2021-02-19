2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen, son 6 maçını kayıpsız geçen ve zirve ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmeyi başaran Trabzonspor, bu akşam 19.00'da ligde zor günler geçiren son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HEPSİ BİR ANDA ÜST ÜSTE GELDİ
Trabzonspor'un kadrosundaki 7 oyuncu Covid 19, 3 oyuncu sakatlık ve 1 oyuncu da kart cezası nedeniyle oynamayacak. Buna karşın Bordo-Mavililer galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor.
AVCI: SERİMİZ DEVAM ETMELİ
Zor bir durumla karşı karşıya kalan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Avcı, "Sahada har durumda 11 kişi olacağız. Galibiyet serimiz sekteye uğramamalı" dedi.