Oğulcan’a verilen ceza adli yargıdan döner! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türker Arslan, "Oğulcan'ın sözleşmesinin iptal edilmesiyle ilgili ceza verilmesi zaten büyük bir hata; ayrıca verilen tazminat cezası miktarı tam bir orantısızlık. 6 maç oynamadı diye transfer parası kadar tazminata hükmedilmesi çok yanlış bir uygulama. Bu karar bence yargıdan döner" dedi. Türker, "Arda'ya hakem raporu, belge ya da yayıncı kuruluşun görüntüsü olmadan ceza verilmesi mümkün değil. Ama buna rağmen verildi" ifadelerinin kullandı.
BELHANDA İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Belhanda ile yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı yıldız, maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeyi kabul etmişti. Belhanda'nın geleceğini biraz da sezon sonuna kadar sergileyeceği performansı belirleyecek.
RADAMEL FALCAO TERİM'DEN SÜRE İSTİYOR!
Alanya maçı kadrosuna alınan Kolombiyalı golcü Falcao Fatih Terim'den süre istiyor... Falcao, son olarak 2 Ocak'taki Antalyaspor maçında forma giymişti.