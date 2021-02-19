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    • Spor
    • 19.02.2021 Gazete
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    Oğulcan’a verilen ceza adli yargıdan döner! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , "Oğulcan'ın sözleşmesinin iptal edilmesiyle ilgili ceza verilmesi zaten büyük bir hata; ayrıca verilen tazminat cezası miktarı tam bir orantısızlık. 6 maç oynamadı diye transfer parası kadar tazminata hükmedilmesi çok yanlış bir uygulama. Bu karar bence yargıdan döner" dedi. Türker, "Arda'ya hakem raporu, belge ya da yayıncı kuruluşun görüntüsü olmadan ceza verilmesi mümkün değil. Ama buna rağmen verildi" ifadelerinin kullandı.

    Oğulcan’a verilen ceza adli yargıdan döner

    Türker Arslan, "Oğulcan'ın sözleşmesinin iptal edilmesiyle ilgili ceza verilmesi zaten büyük bir hata; ayrıca verilen tazminat cezası miktarı tam bir orantısızlık. 6 maç oynamadı diye transfer parası kadar tazminata hükmedilmesi çok yanlış bir uygulama. Bu karar bence yargıdan döner" dedi. Türker, "Arda'ya hakem raporu, belge ya da yayıncı kuruluşun görüntüsü olmadan ceza verilmesi mümkün değil. Ama buna rağmen verildi" ifadelerinin kullandı.

    BELHANDA İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
    Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Belhanda ile yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı yıldız, maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeyi kabul etmişti. Belhanda'nın geleceğini biraz da sezon sonuna kadar sergileyeceği performansı belirleyecek.

    RADAMEL FALCAO TERİM'DEN SÜRE İSTİYOR!
    Alanya maçı kadrosuna alınan Kolombiyalı golcü Falcao Fatih Terim'den süre istiyor... Falcao, son olarak 2 Ocak'taki Antalyaspor maçında forma giymişti.

        ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BABASINDAN FLAŞ HAMLE
        Alanyaspor- G.Saray maçının hakemi Zorbay Küçük'ün babası Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyordu. Küçük'ün babasının bu görevi bıraktığı öğrenildi.

        GALATASARAY'DA KEYİFLİ ANTRENMAN
        Galatasaray Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Antalya'da yaptığı antrenman ile sürdürdü. Futbolcuların çalışmadaki keyifli halleri dikkat çekti. Sofiane Feghouli çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etti.

        GÖKHAN TÖRE AÇIK KAPATIYOR!
        Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldızı Gökhan Töre, izinde de boş durmuyor. Sakatlıktan döndükten sonra G.Birliği maçında oyuna sonradan dahil olan Töre, takım izinli olmasına rağmen çalışıyor.

            ABOUBAKAR'IN MUTLU GÜNÜ
            Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar babalık sevinci yaşadı… Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi.

            F.BAHÇE BEKO-ALBA BERLİN
            THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, saat 20.45'de Alba Berlin'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko bu maçı da kazanırsa üst üste 10. galibiyetine imza atacak.

            NOVAK DJOKOVİC FİNALDE
            Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Karatsev'i 3-0 mağlup eden 1 numaralı seribaşı Djokovic, finale yükseldi. Djokovic'in rakibi Medvedev ya da Tsitsipas olacak.

                ECZACIBAŞI'DA 2 VAKA
                Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. 2 oyuncunun da tedavisine başlandı.

                FENERBAHÇE 3 EKSİKLE ÇALIŞTI
                Süper Lig'de pazar günü Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Gustavo, Novak ve İrfan Can bireysel olarak çalıştılar.

                FENER YOUTUBE'DA 2 MİLYONA DOĞRU
                Fenerbahçe, youtube kanalında abone sayısını 1 milyon 912 bin 397 olarak açıkladı. Sarı-Lacivertliler youtube kanalından önemli bir gelire sahip.

                    TESİSLER GÜNDE 3 KEZ İLAÇLANIYOR
                    Son dönemde vakaların fazlaca görüldüğü Trabzonspor'da olağanüstü hal ilan edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, tesislerin günde üç kez dezenfekte edildiğini, her gün bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

                    ANADOLU EFES EZDİ GEÇTİ
                    Anadolu Efes Euroleague'deki 24. maçında Olympiakos'u 76-53 yenerek 14. galibiyetini aldı. İlk periyodu 26-11 geride kapatan Efes, 2. periyotta vidaları sıktı devreyi 43-34 önde kapattı. Maçı da 76-53 kazandı. Larkin 21 sayıyla oynadı.

                    MUSLERA İLE İMZA ÇOK YAKINDA!
                    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile bir süredir görüşmeler yapan Galatasaray'da mutlu son çok yakın… Sarı- Kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sözleşmesini 3 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor. Muslera'nın yıllık maaşında çok önemli bir indirime gideceği ve kısa süre içinde resmi imzayı atacağı ifade ediliyor.
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                    Haberler Spor Oğulcan’a verilen ceza adli yargıdan döner! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)