Oğulcan’a verilen ceza adli yargıdan döner! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türker Arslan, "Oğulcan'ın sözleşmesinin iptal edilmesiyle ilgili ceza verilmesi zaten büyük bir hata; ayrıca verilen tazminat cezası miktarı tam bir orantısızlık. 6 maç oynamadı diye transfer parası kadar tazminata hükmedilmesi çok yanlış bir uygulama. Bu karar bence yargıdan döner" dedi. Türker, "Arda'ya hakem raporu, belge ya da yayıncı kuruluşun görüntüsü olmadan ceza verilmesi mümkün değil. Ama buna rağmen verildi" ifadelerinin kullandı.