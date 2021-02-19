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    • Spor
    • 19.02.2021 Gazete
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    Fenerbahçeli  iddialı konuştu: Dünyanın en iyisi olurum

    Fenerbahçeli  çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi. Osayi, F.Bahçe’yi ’nun kendisi hakkındaki görüşleri nedeniyle tercih ettiğini de ifade etti.

    Dünyanın en iyisi olurum

    Fenerbahçeli Bright Osayi çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi. Osayi, F.Bahçe'yi Emre Belözoğlu'nun kendisi hakkındaki görüşleri nedeniyle tercih ettiğini de ifade etti.

    MESUT'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM
    Osayi şöyle devam etti: Mesut'un F.Bahçe'ye transferini duyduğumda, burayı tercih etme nedenlerimden biri daha ortaya çıktı. Mesut Özil'den idmanlarda ve sahada çok şey öğreniyorum.

    BASKIYI HER ZAMAN HİSSEDİYORUM
    Baskı her zaman var. Ancak ben baskıyı güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan çok mesaj aldım. Bu mesajlar bana kendimi çok iyi hissettirdi.
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    Haberler Spor Fenerbahçeli Bright Osayi iddialı konuştu: Dünyanın en iyisi olurum