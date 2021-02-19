Fenerbahçeli Bright Osayi çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi. Osayi, F.Bahçe'yi Emre Belözoğlu'nun kendisi hakkındaki görüşleri nedeniyle tercih ettiğini de ifade etti.
MESUT'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM
Osayi şöyle devam etti: Mesut'un F.Bahçe'ye transferini duyduğumda, burayı tercih etme nedenlerimden biri daha ortaya çıktı. Mesut Özil'den idmanlarda ve sahada çok şey öğreniyorum.
BASKIYI HER ZAMAN HİSSEDİYORUM
Baskı her zaman var. Ancak ben baskıyı güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan çok mesaj aldım. Bu mesajlar bana kendimi çok iyi hissettirdi.