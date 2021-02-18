Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi oyuncularına seslendi.

Avcı, "Bazen her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bu hayatın içinde var. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Başakşehir maçı kolay geçmeyecektir. Her maçta olduğu gibi bu maçta da oyun planına sadık kalmalıyız. Topa rakipten daha fazla sahip olmalıyız. Eksiklerimiz var ama biz Trabzonspor'uz" diye konuştu.