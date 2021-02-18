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    • Spor
    • 18.02.2021 Gazete
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    ’dan iddialı açıklamalar: Eksikler var ama biz 'uz

    'da yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen , maçı öncesi oyuncularına seslendi.

    Eksikler var ama biz Trabzonspor'uz

    Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen , maçı öncesi oyuncularına seslendi.

    Avcı, "Bazen her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bu hayatın içinde var. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Başakşehir maçı kolay geçmeyecektir. Her maçta olduğu gibi bu maçta da oyun planına sadık kalmalıyız. Topa rakipten daha fazla sahip olmalıyız. Eksiklerimiz var ama biz 'uz" diye konuştu.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı’dan iddialı açıklamalar: Eksikler var ama biz Trabzonspor'uz